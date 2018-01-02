Названы имена оставшихся в заложниках у боевиков ОРДЛО украинских военных и волонтеров

В заложниках в ОРДЛО остается еще много украинских граждан. У многих из них большие проблемы со здоровьем.

Освобожденный после масштабного обмена военнослужащий Николай Герасименко рассказал о шести украинских пленных в Макеевской колонии, сообщает «Главред».

«Шестеро. Четверо военных – Глондарь, Кореньков, Пантюшенко и Совков, и двое, как они себя называют, волонтеров – Поляков из Днепропетровска и Твердой из Запорожской области», – сказал освобожденный боец.

Он отметил тяжелое состояние здоровья Романа Совкова (высокий уровень сахара в крови).

«Романа надо вытаскивать и поскорее. Я об этом Порошенко сказал», – добавил он.

Боец батальона Кривбасс Николай Герасименко пробыл в плену почти три года. И попал на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена 27 декабря.

Всего в рамках обмена удалось освободить 74 гражданина Украины, которые были в заложниках в ОРДЛО.

Вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, сообщила о том, что обмен проще без эксцессов и срывов.

«Я счастлива сегодня. Оккупирована Горловка. 58 наших, из них много военных, в том числе с Макеевской колонии. Гражданские – Влад Фомичев, Игорь Козловский. Я интуитивно снимаю свою теплую шапку, бросаю вверх, кричу им «Ура», они кричат ​​- Украина! Мы аплодируем. Вокруг сотни вооруженных людей в чужой форме. Сюр …. А нам уже кажется, что вокруг никого. Бегу к ним, мы говорим об их женах и матерях, звонит Президент, мы почти дома. С автобуса требую выпустить нашу прессу, и мы общаемся с нашими, еще на оккупированной территории. Я – с вооруженными людьми в чужой форме говорю исключительно на украинском. И они отвечают украинским, так Горловка – это Украина!» – написала вице-спикер, не сдерживая радостных эмоций.

Я щаслива сьогодні. Окупована Горлівка. 58 наших, з них багато військових, в тому числі з Макіївській колонії. .Цивільні… Опубліковано Iryna Gerashchenko 27 грудня 2017 р.

Так же Ирина Геращенко подтвердила, что за час до обмена Горловке были освобождены 16 украинских заложников с оккупированного Луганска. Обмен тоже просол без каких либо осложнений.

«Это счастье. Это большая работа. Спасибо ребятам за мужество, их семьям за веру, президента за усилия, СБУ, ГАУ, Минскую группу, обмудсмену, всех причастных» – написала Ирина Геращенко

Ирина геращенко так же пообещала детально рассказать о том как проходил обмен. Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы продолжит работу по освобождению удерживаемых в ОРДЛО украинских заложников. Предстоит освободить Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова, Стаса Асеева и все остальных оказавшихся в заложниках. вернулись домой.

«Так говорит мне мое сердце, как бы трудно не давался каждый день в Минске», – написала Ирина Геращенко.

Позже Ирина Геращенко уточнила, что украинские военнослужащие, освобожденных по обмену, надели в новую форму ВСУ. Бывшие заложники искренне радовались, когда надевали новенькую форму.

«За несколько минут наших ребят и женщин лично поздравит на свободе Президент Порошенко. Приложивший для их освобождения очень много. Верховный Главнокомандующий прилетел на Донбасс поблагодарить своим солдатам. За мужество. Это – правильно», – сообщила Геращенко.

За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко. Який доклав для іх звільнення д… Опубліковано Iryna Gerashchenko 27 грудня 2017 р.

На сегодняшний день 24 бывших заложников-военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 человек из освобождены, среди которых как военные так гражданские лица находятся в больнице ГУД. Об этом на своей странице в Facebook пишет вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«У многих – есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые трудные дни) …. Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги», – пишет Ирина Геращенко.

Як поінформували мене керівники медичних установ, насьогодні 24 екс- заручники військовослужбовці проходять медичний огл… Опубліковано Iryna Gerashchenko 28 грудня 2017 р.

По словам вице-спикера спикера ВР с освобожденными и их семьями активно работает команда психологов Вадима Свириденко, помогая им в психологической реабилитации и интеграции в обычную жизнь, после всего ими пережитого.

Про обязательность такой психологической помощи, накануне рассказал подполковник запаса ВСУ Андрей Гречанов, который был освобожден из плена боевиков в ноябре 2015 года. Он, основываясь и на своем личном опыте, считает, что психологическая реабилитация для освобожденных украинских заложников должна быть обязательной.

«Я думаю, что реабилитация должна быть обязательной. В моем случае никакой реабилитации не было. Мне ее никто не предлагал, я сходил к батюшке, к священнику, поговорил с ним, исповедался. Это была вся моя реабилитация. А она просто необходима. Человеку нужно хотя бы выговориться, с ним нужно поговорить…», – рассказал Гречанов.

По его словам, поддержки родных и близких в этом деле недостаточно.

«Из своего опыта, я пытался отделить родных от этой проблемы, чтобы даже мысленно не сочетать родных и плен или боевые действия. Я думаю, должен работать психолог, профессионал», – сказал он.

Еще один бывший пленный Владимир Жемчугов также добавил, что не согласен с тем, что для реабилитации освобожденных заложников нужно как можно быстрее доставить домой.

«Ни в коем случае людей нельзя отпускать домой. Я против этого. Люди не понимают, кажется – «вот, скорее домой». Ничего там не решится. Человека не было два-три года дома, мужа не было два-три года дома. Там бытовые проблемы. Человека надо подготовить к жизни, дать помощь, передать в наш социум, узнать, какие там у него проблемы. Только индивидуальный подход», – считает он.

Со своей стороны Министерство социальной политики Украины прорабатывает все технические детали оказания помощи и в ближайшее время освобождены получат одноразовую денежную помощь.

«Много друзей и знакомых звонят и запитують- чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленькое путешествие с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты», – пишет Ирина Геращенко.

«Ключевое – не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особого психологической поддержки и внимания», – подчеркнула Геращенко.

В конце своего сообщения Ирина Геращенко подчеркнула, что продолжатся работа по реализации второй этап освобождения еще 103 заложников остающихся в ОРДЛО.

В рамках следующего этапа обмена пленными планируется освободить 29 заложников, а украинская сторона – передаст в ОРДЛО 74 человека. Такое заявление в эфире российского телеканала «НТВ» сделал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук.

«Гуляй Поле»