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Зона "русского мира"

Новый 2018 год в Москве

Александр Горный, «Эхо Москвы»
02 января 2018

В Москве на Новый Год ввели «комендантский час», оцепив практически весь центр города.

Центр Москвы превратился в зону особого режима, в чем смог убедиться лично Александр Горный, да и это подтверждают многочисленные возмущения в социальных сетях, об этом он пишет на страницах «Эхо Москвы».

На днях я написал восторженный отзыв о посещении Красной площади, где почувствовал приближение Нового Года. Так вот, наступил Новый Год и в его первый день я почувствовал беспредел и тупость московских властей (возможно не только их), когда вечером 1 го января решил пройтись от метро Библиотека им. Ленина вдоль набережной к Красной площади.

Вход на Красную площадь в Новогоднюю ночь.

Уже на выходе вас встречает вот такая картинка. Вместо ограждений стоит специальная техника, куча полицейских и людей в штатском.

Спецтехника и полиция.

Прошел к памятнику Владимиру. Сюда пропускают только в одну сторону, обратно уже нельзя, кому надо, идите вокруг.

Памятник князю Владимиру.

У въезда в Кремль очень интересная шла компания…

На въезде в Кремль.

Вдоль Кремлевской стены и ее башен ходили люди в штатском и с фонариками. Огромное количество машин остановилось вдоль набережной под знак с эвакуатором, которых тут было много.

Вдоль кремлевской стены…
Другой ракурс.
Кремлевская стена.
Оцепление из спецтехники.
Парковка под эвакуатором.
Люди гуляющие вдоль Кремлевской стены.
Оцепление из спецтехники, другой ракурс.

На подходах к мосту Немцова опять встречал патруль с заборами, досмотром и спецтехникой.

Подход к мосту Немцова.

Прошелся по мосту, красиво.

Вид на Кремль с моста.
На Москве-реке.

Подошел к месту убийства Бориса Немцова, поговорил с ребятами, которые тут несут вахту. Холодно, но дежурившие стойкие товарищи. Познакомился с одним из своих читателей Александром, записал на видео небольшую речь.

Народный мемориал памяти Немцова.
Фото Немцова на мосту.

Двинулся в сторону Красной площади, все перекрыто забором, за которым куча пластиковых туалетов, но к ним людей не пускали…

Подход от моста к Красной площади.

Пришлось идти закоулками к ГУМу, но и тут все было перекрыто.

Полиция возле ГУМа.

Дошел до Никольской. Красиво, людей очень много. Вокруг ни одного туалет и километровые очереди в МЖ в несчастных кафешках.

На Никольской.
На Никольской. Другой ракурс.

На Красную площадь тут вход тоже закрыт. Стоявшие сотрудники сказали, что в 22.00 все закрывают, расходитесь спать.

Вход на Красную площадь.
Вход на Красную площадь. Другой ракурс.
Вход на Красную площадь. Еще один ракурс.

Люди возмущались, так как их, как в загон загнали и погнали в одну сторону, в сторону Лубянки.

Из загона, в сторону Лубянки.
Из загона, в сторону Лубянки. Другой ракурс.

Лубянка, картинка напоминала Ад. Все перекрыто спецтехникой и спецслужбами. Народ просто не понимал, что происходит. Люди как «бараны» шли в метро и уезжали крайне недовольные.

Лубянка.
Лубянка. Другой ракурс.
Лубянка. Еще один ракурс.
Лубянка. Оцепление спецтехникой.
Лубянка. Оцепление спецтехникой. Другой ракурс.

У меня сложилось в этот раз крайне гнусное впечатление от прогулки в первый день 2018 года. Это видимо нам такую жизнь готовят в новом году после перевыборов? Или все на столько плохо у нас с террористической угрозой и безопасностью граждан, что нам теперь гулять у Кремля по загонам до 22 часов, а потом в люльку спать?

Я считаю это позором Собянину и его команде. Ну вот нафига столько денег вгрохали в украшение, если все так ужасно организовано и гулять в центре Москвы разрешают только до 22 часов? Настроение было сильно испорчено. Обломали праздничный день, да еще людей заставили держать свои мочевые пузыри под давлением. После такого приличные чиновники подают в отставку, а у нас Единая Россия всех отмажет.

Александр Горный, «Эхо Москвы»

Tags: Владимир Путин, кремль, Москва, праздник, Россия

© Гуляй Поле

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