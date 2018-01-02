Новый 2018 год в Москве

В Москве на Новый Год ввели «комендантский час», оцепив практически весь центр города.

Центр Москвы превратился в зону особого режима, в чем смог убедиться лично Александр Горный, да и это подтверждают многочисленные возмущения в социальных сетях, об этом он пишет на страницах «Эхо Москвы».

На днях я написал восторженный отзыв о посещении Красной площади, где почувствовал приближение Нового Года. Так вот, наступил Новый Год и в его первый день я почувствовал беспредел и тупость московских властей (возможно не только их), когда вечером 1 го января решил пройтись от метро Библиотека им. Ленина вдоль набережной к Красной площади.

Уже на выходе вас встречает вот такая картинка. Вместо ограждений стоит специальная техника, куча полицейских и людей в штатском.

Прошел к памятнику Владимиру. Сюда пропускают только в одну сторону, обратно уже нельзя, кому надо, идите вокруг.

У въезда в Кремль очень интересная шла компания…

Вдоль Кремлевской стены и ее башен ходили люди в штатском и с фонариками. Огромное количество машин остановилось вдоль набережной под знак с эвакуатором, которых тут было много.

На подходах к мосту Немцова опять встречал патруль с заборами, досмотром и спецтехникой.

Прошелся по мосту, красиво.

Подошел к месту убийства Бориса Немцова, поговорил с ребятами, которые тут несут вахту. Холодно, но дежурившие стойкие товарищи. Познакомился с одним из своих читателей Александром, записал на видео небольшую речь.

Двинулся в сторону Красной площади, все перекрыто забором, за которым куча пластиковых туалетов, но к ним людей не пускали…

Пришлось идти закоулками к ГУМу, но и тут все было перекрыто.

Дошел до Никольской. Красиво, людей очень много. Вокруг ни одного туалет и километровые очереди в МЖ в несчастных кафешках.

На Красную площадь тут вход тоже закрыт. Стоявшие сотрудники сказали, что в 22.00 все закрывают, расходитесь спать.

Люди возмущались, так как их, как в загон загнали и погнали в одну сторону, в сторону Лубянки.

Лубянка, картинка напоминала Ад. Все перекрыто спецтехникой и спецслужбами. Народ просто не понимал, что происходит. Люди как «бараны» шли в метро и уезжали крайне недовольные.

У меня сложилось в этот раз крайне гнусное впечатление от прогулки в первый день 2018 года. Это видимо нам такую жизнь готовят в новом году после перевыборов? Или все на столько плохо у нас с террористической угрозой и безопасностью граждан, что нам теперь гулять у Кремля по загонам до 22 часов, а потом в люльку спать?

Я считаю это позором Собянину и его команде. Ну вот нафига столько денег вгрохали в украшение, если все так ужасно организовано и гулять в центре Москвы разрешают только до 22 часов? Настроение было сильно испорчено. Обломали праздничный день, да еще людей заставили держать свои мочевые пузыри под давлением. После такого приличные чиновники подают в отставку, а у нас Единая Россия всех отмажет.

Александр Горный, «Эхо Москвы»