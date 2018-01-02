Нидерланды не обнародуют список подозреваемых по делу рейса МН-17

Нидерланды не огласят публично список из 120 подозреваемых по делу гибели пассажиров рейса МН-17.

Об этом сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на комментарий официального представителя голландской прокуратуры Вима де Брана. Сообщения о том, что такие данные могут быть обнародованы сегодня, появились накануне.

Малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом в июле 2014-го года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Ранее, как уже сообщало «Гуляй Поле», что сегодня должны обнародовать список из 120 подозреваемых

«Эхо Москвы»