В Южно-Сахалинске установили новую елку взамен сгоревшей на Новый год

Власти города выполнили свое обещание – установить новое дерево взамен сгоревшего.

Власти столицы Сахалинской области, города Южно-Сахалинск, отчитались об установке новогодней елки взамен сгоревшей во время народных гуляний в ночь на 1 января. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на городскую администрацию Южно-Сахалинска.

Установка новогодней ели была завершена на площади Ленина. До этого искусственное дерево было сооружено и установлено на стадионе «Космос» Городского парка культуры и отдыха им. Гагарина.

Ёлка в Южно-Сахалинске A post shared by Ёлка Юленька (@iolkaiulenka) on Dec 31, 2017 at 7:26am PST

Главная новогодняя ель в Южно-Сахалинске сгорела на площади Ленина во время праздничного мероприятия в ночь на 1 января. По предварительной версии, причиной происшествия стал неудачно запущенный фейерверк. Горение и тушение ели сопровождалось, по словам очевидцев, бодрыми словами и веселой праздничной музыкой. В результате инцидента никто не пострадал.

На сайте администрации Южно-Сахалинска появилось сообщение о том, что по поручению мэра создана рабочая группа по проведению служебного расследования и установления виновных лиц. ​«По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются», — говорится в сообщении.

Власти города пообещали установить новое дерево взамен сгоревшего.

«РБК»