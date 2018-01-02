Поклонская мечтает осчастливить других людей

Поклонская рассказала о своей главной цели в жизни.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что главной целью ее жизни является возможность создать не только личное счастье, но и помочь обрести счастье другим, а также принести пользу родине, сообщает «РБК».

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в интервью телеканалу RT заявила, что поводом для гордости в 2017 году стала для нее возможность помочь многим людям.

На вопрос о том, что является главной целью ее жизни, политик ответила, что она стремится принести счастье, добро и пользу.

«Наверное, как и у любого человека, — счастье. Но счастье не только для себя, но и принести счастье многим, принести пользу, добро нашей родине, чтобы были счастливы люди, окружающие меня», — сказала она.

Больше всего депутата потрясло в прошлом году то, «что он пролетел как за секунду».

Наталья Поклонская с 2016 года является депутатом Госдумы седьмого созыва от партии «Единая Россия». Она возглавляет комиссию нижней палаты парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых думскими депутатами, также является членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности, а также работает заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

На протяжении последнего года политик часто вела активную информационную кампанию против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который повествует об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская выступала против выхода картины в прокат, поскольку считает ее оскорбляющей чувства верующих (российский император был причислен к лику святых как страстотерпец в 2000 году).

«РБК»