Минобороны России использует собак для поздравлений с Новым годом

Минобороны России поздравило россиян видеороликом с собаками.

Минобороны России опубликовало в своем Twitter видео с собаками, которым поздравило россиян с новогодними праздниками

«Верные друзья» поздравляют вас с наступившим Новым годом», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

«Верные друзья» поздравляют вас с наступившим Новым годом pic.twitter.com/LCeflmpeQl — Минобороны России (@mod_russia) January 2, 2018

На кадрах показаны собаки, которые содержатся и воспитываются в 170-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России. В нем показаны щенки и обучение взрослых собак.

«Гуляй Поле» напоминает, что тем временем в России хоронят погибших военнослужащих с надписями на памятниках – «погиб в бою с украинскими диверсантами в Крыму»

«Гуляй Поле»