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Новости

Минобороны России использует собак для поздравлений с Новым годом

«Гуляй Поле»
02 января 2018

Минобороны России поздравило россиян видеороликом с собаками.

Минобороны России опубликовало в своем Twitter видео с собаками, которым поздравило россиян с новогодними праздниками

«Верные друзья» поздравляют вас с наступившим Новым годом», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

На кадрах показаны собаки, которые содержатся и воспитываются в 170-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России. В нем показаны щенки и обучение взрослых собак.

«Гуляй Поле» напоминает, что тем временем в России хоронят погибших военнослужащих с надписями на памятниках – «погиб в бою с украинскими диверсантами в Крыму»

«Гуляй Поле»

Tags: война, Минобороны, Россия

© Гуляй Поле

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