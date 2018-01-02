В Крыму будут организованы фан-зоны во время ЧМ-2018 по футболу

Об этом сообщили в Крымском футбольном Союзе.

Международная федерация футбола неофициально подтвердила, что минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу, который пройдет ближайшим летом в России. Об этом сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоха.

По словам чиновника, в ответ на отправленное в ФИФА письмо, там устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России. Мы говорили точно о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе, а остальное будем смотреть по требованиям ФИФА— отметил Ветоха.

Добавим, что ранее в ФИФА заявили, что проживание в Крыму не помешает болельщикам приобрести билеты на матчи Мундиаля.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

«Эхо Москвы»