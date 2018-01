Апокалиптические предсказания для Украины

Чего следует опасаться Украине в наступившем году.

«Экономическая Правда» подводит итоги года не в слишком оптимистичной ноте. Сразу предупреждаем: далее будет про крахи, обвалы и атаки на Украину.

Однако, это лишь предположение, возможные риски, с которыми мы можем столкнуться в 2018 году. Надеемся, что все следующее нас обойдет или произойдет, но не в следующем году. Лучше всего, конечно, – не произойдет никогда.

What if Bitcoin will say: «Всйо!» …

Несмотря на неоднозначное восприятие биткоина, он пришел надолго. Как бы мы к нему не относились, но теперь эта криптовалюта – часть финансовой системы. Если же разрушается часть, то может пошатнуться вся система.

Почему мы об этом говорим? Поэтому недавно глобальный экономист Deutsche Bank Торстен Слока назвал крах биткоина одним из ключевых рисков 2018 года.

Это уже не кажется таким безумием, как, например, восемь-девять месяцев назад, однако капитализация биткоина превышает 250 млрд долл. Если говорить об основных криптовалюта, то это почти 560 млрд долл.

Сказать, что случится, если криптовалюта «упадет», никто из мировых финансистов не берется. Если это все-таки произойдет, Украина точно не останется в стороне. Причем пострадают не только владельцы «крипты».

Если упадет биткоин, то блокчейн, который позиционировали как революционную технологию и которую внедряют многие страны, тоже станет выглядеть менее надежной.

«Если биткоин перестанет работать, деньги, которые инвесторы передали ранним последователям, останутся в ранних последователей. Деньги не» сгорят «и не» потеряются «, биткоины никуда не денутся. Просто их стоимость уменьшится или будет равняться нулю», — объясняет управляющий партнер BlockchainLab Станислав Подьячева.

В инвестировании есть золотое правило: чем больше потенциальная доходность, тем выше риски. Инвесторы должны это знать.

Кроме того, в мире существует более 1 тыс альткоинив – виртуальных валют, похожих на биткоин и созданных для решения подобных задач. Они могут стать альтернативой для пользователей, чей бизнес тесно связан с криптовалюта.

«Даже если программный код биткоина окажется несовершенным, и система терпит крах, сама идея о снижении роли традиционных финансовых посредников, поселилась в умах огромного количества людей, найдет другое воплощение», – считает Подьячева.

Призрак финансового кризиса

Апокалиптические прогнозы краха мировой финансовой системы появляются каждый год. Украинцы, которые привыкли жить в состоянии перманентного кризиса, даже не обращают на это внимания. Однако такая угроза существует, и Украина тогда пострадает больше других.

Согласно исследованию Deutsche Bank, финансовые кризисы происходят все чаще, становясь почти нормой современной жизни. В банке отмечают, что эта тенденция стала заметной после падения Бреттон-Вудской системы, которая после Второй мировой войны фиксировала обменные курсы и, в основном, привязывала их к цене на золото.

«Нынешняя система гибкая. Она позволяет выпустить столько денег, сколько необходимо, и смягчить финансовый кризис. Однако это также может стать основой для следующей большой кризиса», — говорят они.

Так, крупнейший дня обвал на американских фондовых биржах произошел в 1987 году. Так называемая азиатская кризис пришелся на 1997-1998 годы. До сих пор свежи в памяти события последнего финансового кризиса 2008 года.

Это свидетельствует о том, что мировая экономика развивается циклически. От кризиса к кризису проходит примерно одинаковый отрезок времени. Что касается спускового механизма, то в современном мире накоплен достаточно угроз. Каждая из них способна стать первым камешком, который вызовет сход лавины.

Чем больше времени отделяет мировую экономику от последнего кризиса, тем интенсивнее аналитики обсуждают примерную дату и вероятные причины будущего апокалипсиса. Мир не находится вблизи «нормальных» условий, пишет The Economist.

Рисков немало: взлет биржевых индексов в условиях умеренного роста экономики, уровень инфляции в США, планы ядерных испытаний Северной Кореи, потенциальная пузырь на рынке жилья в Швеции и Норвегии, Китай с астрономическими долгами и «перегретым» рынком недвижимости.

Плохая новость в этой ситуации — сырьевой тип украинской экономики. Глобальные кризисы всегда обваливают цены на сырье и сильно бьют по доходам украинского бюджета и курса национальной валюты.

Кибератаки

Для Украины это один из крупнейших вызовов. События 2016-2017 годов это только подтверждают. Крупнейшую в своей истории кибератак Украина пережила в июле 2017 года, но это только начало.

По мнению специалистов, кибератаки будут направлены на критическую инфраструктуру и системы голосования.

Так, генеральный директор компании Information Systems Security Partners (ISSP) Роман Сологуб считает, что в Украине атаки на критическую инфраструктуру продолжаться.

Цель атак – содержание тактического контроля над инфраструктурами и тестирования новых технологий кибератак на автоматизированные системы управления.

«В Украине увеличится количество кибератак, направленных на разработчиков программного обеспечения, провайдеров IT-сервисов и другие компании, предоставляющие информационные, консалтинговые и финансовые сервисы. Цель кибератак – получение доступа к более го количества объектов инфраструктуры «, – говорит эксперт.

За помощью захвата таких площадок возможных массовых и координированные кибератаки.

Разработчики антивирусного ПО из компании ESET также ожидают атак на объекты критической инфраструктуры и электронные системы голосования. По их мнению, в 2018 году не удастся избежать потерь конфиденциальных данных и распространения программ-вымогателей.

«Одной из самых опасных угроз для систем управления производственными процессами стала вредоносная программа Industroyer, которая использовалась во время атаки на энергосистему Украин и. Эта опасность будет угрожать и в 2018 году. Целями атак в будущем может стать не только сеть электроснабжения, но и сферы обороны, здравоохранения, водоснабжения, транспорта, производства «, – пишут специалисты ESET.

Технологическое вмешательства в избирательный процесс может угрожать легитимности выборов. Таким образом, все аспекты избирательной системы должны рассматриваться, как часть важной инфраструктуры страны, которую надо надежно защищать .

Вопросы информационной безопасности стоят на повестке дня не первый год, но решаются они крайне медленно.

«Наши исследования показывают, что за последние четыре года существенных сдвигов в сфере информационной безопасности не произошло. Это позволяет прогнозировать, что в течение следующего года ситуация вряд ли существенно изменится «, – отмечает руководитель практики предоставления услуг в сфере информационной безопасности и IT-рисков компании EY Дмитрий Лазученков.

Вместе с тем, по его мнению, руководство Украины начало осознавать масштабы проблемы и стало выделять ресурсы на усиление информационной безопасности.

«К сожалению, пока усилия власти похожи на тушение пожаров, чем на системный подход», – резюмирует он.

А если МВФ скажет: «Всйо!»

Тут уже речь идет не о глобальных тенденциях, однако это важный риск: Украина упорно движется к очередному досрочного завершению своих отношений с основным кредитором.

Оглядев сотрудничество с МВФ понимаешь, что не зря Нацбанк называет главным макрофинансовым риском 2018 года прекращение кредитования.

За время сотрудничества с фондом Украина выполнила разве что первую программу МВФ – в 1994-1995 годах. Тогда правительство получило два транша на 763 100 000 долл. После этого ни одна из программ не была выполнена полностью.

С того раза Украина не только не выполнила требования для получения следующего транша, но и отказалась выполнять одно из требований, которая стала ключевой для получения последнего, четвертого транша объемом 1 млрд дол.

Невыполнение подписанных договоренностей может не только поставить на длительную паузу дальнейшее сотрудничество с кредитором, но и вынести на повестку дня вопрос о возвращении Украиной последнего транша.

Обвал рынка недвижимости

Это еще один внутренний недооценен риск.

Про риски, связанные с избытком жилья на рынке недвижимости, эксперты начали говорить еще в 2016 году. Однако широкое обсуждение этой проблемы началось летом 2017 после публикации отчета НБУ о финансовой стабильности.

У почему угроза? На рынке образовался избыток квартир за низкого спроса. О низкой активности покупателей свидетельствует маркетинговая политика застройщиков, объясняет регулятор.

Для привлечения покупателей строительные компании предлагают льготные условия кредитования в партнерстве с банками и скидки до 20% при полной оплате стоимости. В 2016 году скидки составляли 5-10% .

Об низкого спроса свидетельствуют и низкие объемы ипотечного кредитования. В 2016 году банки заняли на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости 736 млн грн. В 2012 году этот показатель составлял 2500000000 грн.

Кроме того, нет точных данных о количестве сделок на первичном рынке. Все цифры, которые приводят аналитики и эксперты, неточные и основываются на инсайдерской информации.

Те же эксперты предрекают повторение ситуации 2008-2009 годов, когда остановились многочисленные строительства и пострадало много украинцев.

«Экономическая Правда»