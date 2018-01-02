Нидерланды сегодня назовут имена причастных к гибели самолета МН-17

Следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса.

Нидерланды сегодня, 2 января, обнародуют имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбасом. Об этом сообщает на своем сайте издания «Московский Комсомолец».

«Следствие установило имена 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров этого рейса», – говорится в сообщении.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая используется в зенитно-ракетном комплексе «Бук». Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую в то время контролировали боевики «ДНР». Фрагменты ракеты серии «Бук» были выявлены как во время вскрытия тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

«Гуляй Поле» напоминает, что главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу (JIT) по делу MH17, отрицал возможность сделки с Россией.

«В Нидерландах вопросы так не решаются. Может быть, кому-то в России трудно в это поверить, но прокурорское расследование в Голландии является независимым. Министр иностранных дел не может снять трубку и сказать мне: давай-ка, приятель, договоримся. И я не могу просить о том же ни его, ни кого-то другого. В этом преимущество Нидерландов: в расследования не вмешиваются ни политики, ни чиновники, а мы не вмешиваемся в их дела. Сейчас вы спросите меня, что в таком случае в составе следственной группы делает Украина? Ответ очевидный: преступление совершено на ее территории. И если мы хотим расследовать, нам надо делать это с ними. Скажу, что украинцы не разочаровали нас ни разу в ходе совместной работы и предоставили все данные, о которых мы просили, ничего не скрывали, не фабриковали и не прятали от нас. Это могут подтвердить и представители других стран из пятерки JIT. Мы доверяем Украине как участнику нашей группы. И добавлю: если бы МН17 был сбит с российской территории, я бы предложил включить Россию в состав следственной группы JIT», – сказал он.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, отмечал, как сообщало «Гуляй Поле», что Россия сотрудничает со следствием по делу о трагедии рейса МН-17, но в этом сотрудничестве хватает вопросов.

«Скажу, что мы направили несколько официальных запросов Москве, я разговаривал с моими российскими коллегами. Если вы спрашиваете, хотят ли они сотрудничать, то я скажу так: они дали нам некоторую информацию. Хотят ли они кооперировать по-настоящему? Скажу, что многие в Нидерландах так и не могут понять, почему русским потребовалось целых два года с момента крушения, чтобы предоставить нам первичные данные со своего радара в Ростовской области», – сказал он.

«И почему они решили сделать это именно за два дня до обнародования нашего доклада о причинах крушения МН17. Тем не менее они дали нам эти данные. И я могу сказать, что кооперация есть, она непростая, как и всегда в международных расследованиях, но имеется. Следующий год покажет, идет ли она в том направлении, в котором мы хотим. Пока у меня нет никаких оснований сомневаться», – добавил прокурор.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу (JIT) по делу MH17, отрицает версию российской пропаганды о причинах катастрофы рейса MH-17.

«Вокруг дела множество разной информации. И множество разных, мягко говоря, историй. Сначала говорили, что «Боинг» был сбит истребителем с помощью ракеты «воздух-воздух», потом — что ракетой «Бук», но из Зарощенского. В этом плане моя задача – постараться проверить и установить все факты, как бы ни было это сложно» – отметил прокурор.

Отвечая на вопрос о версии российской пропаганды с истребителем СУ-25 Вестербеке подчеркнул, что «это была одна из самых фантастических версий».

Она подкреплялась весьма солидной, на первый взгляд, информацией, данными с радара, фотоснимками, там фигурировал и летчик… Но когда наши эксперты стали изучать эти данные, то сразу поняли, какой это все вздор. Например, на снимках был истребитель, который по размеру превосходил «Боинг-777». Далее мы установили, что поблизости от МН17 в тот трагический час вообще не было никакого истребителя, ни одного.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Первый канал» показал в эфире передачи Михаила Леонтьева «Однако» кадр из космоса, на котором, по утверждению российских «журналистов», запечатлен боевой самолет, выпускающий ракету в «Боинг» Малайзийских авиалиний, разбившийся над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Фотография, по словам, Леонтьева, предположительно, «была сделана иностранным спутником-шпионом». Версию о возможной причастности украинского Су-25 к трагедии рейса МН-17, унесшей жизни 298 пассажиров и членов экипажа, распространяли также представители российского Генерального штаба и Следственного комитета. Позже этот фейк озвучил и президент России Владимир Путин.

«Гуляй Поле»