В Украине улучшился деловой климат

По версии издания Financial Times Украина заняла лидирующее место в рейтингах стран по улучшению делового климата.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на своей странице в Facebook.

«Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», – отметил он и опубликовал данные рейтинга.

Гарна новина! Financial Times визнала Україну першою серед всіх пострадянських країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники темпу розвитку у нашої держави виявилися найкращими. #Перемоги2017 Опубліковано Volodymyr Groysman 1 січня 2018 р.

Из опубликованных данных видно, что Украина заметно опережает по этому показателю не только Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, но и Польшу и Чехию.

«Гуляй Поле» уже сообщало о заметном росте акций украинских компаний на мировых биржах.

«Гуляй Поле»