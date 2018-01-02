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Новости

В Украине улучшился деловой климат

«Гуляй Поле»
02 января 2018

По версии издания Financial Times Украина заняла лидирующее место в рейтингах стран по улучшению делового климата.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, на своей странице в Facebook.

«Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», – отметил он и опубликовал данные рейтинга.

Гарна новина! Financial Times визнала Україну першою серед всіх пострадянських країн світу щодо поліпшення ділового клімату. Показники темпу розвитку у нашої держави виявилися найкращими. #Перемоги2017

Опубліковано Volodymyr Groysman 1 січня 2018 р.

Из опубликованных данных видно, что Украина заметно опережает по этому показателю не только Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, но и Польшу и Чехию.

«Гуляй Поле» уже сообщало о заметном росте акций украинских компаний на мировых биржах.

«Гуляй Поле»

Tags: акции, инвестиции, Украина, Экономика

© Гуляй Поле

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