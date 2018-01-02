Российский сенатор прокомментировал заявление премьера Польши об отказе принимать беженцев.

По мнению российского сенатора виноваты во всем власти Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил накануне, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», – написал Пушков в микроблоге Twitter в два часа ночи 2 января по московскому времени.

Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

Напомним что премьер-министр Польши МатеушМоравецкий рассказал, что Польша помогла снизить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом он отметил, что позиция Варшавы по вопросу мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки остается неизменной. Об этом в эфире телеканала TVP.INFO заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Мы неизменно стоим на позиции, которую «Право и Справедливость» (PiS) сформулировало еще перед выборами в 2015 году: мы не будем принимать в Польше беженцев, мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку это наше суверенное решение. Зато на восточных рубежах ЕС мы прилагаем чрезвычайные усилия к снижению напряжения, поскольку мы уже приняли по крайней мере несколько десятков, а возможно даже более 100 тысяч беженцев из Украины без предоставления им убежища», – заявил Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что в Польше находится сейчас даже до полутора миллиона украинцев и статистически «по меньшей мере несколько десятков тысяч людей бежали в Польшу с территорий, охваченных войной».

Он добавил, что Варшава не отступит от своей позиции и будет отстаивать ее в Брюсселе.

В течение 2016-2017 годов лишь 88 граждан Украины получили статус беженца в Польше, а 239 украинцев – статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В начале декабря Еврокомиссия сообщила, что подает жалобу в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию за отказ принимать беженцев. На это официальная Варшава ответила, что она и впредь не будет соглашаться принимать беженцев и готова отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщалось, либеральное польское правительство Эвы Копач в сентябре 2015 года обязалось принять около 7 тысяч мигрантов с юга, сообщает «Деловая Столица». После победы на выборах в ноябре того же года правоконсервативной партии PiS вновь сформированный правительство Беаты Шидло отказалось выполнять решение предшественников из соображений безопасности.

«Гуляй Поле»