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Новости

Российский сенатор прокомментировал заявление премьера Польши об отказе принимать беженцев.

«Гуляй Поле»
02 января 2018

По мнению российского сенатора виноваты во всем власти Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил накануне, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», – написал Пушков в микроблоге Twitter в два часа ночи 2 января по московскому времени.

Напомним что премьер-министр Польши МатеушМоравецкий рассказал, что Польша помогла снизить напряжение на восточных границах Евросоюза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. При этом он отметил, что позиция Варшавы по вопросу мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки остается неизменной. Об этом в эфире телеканала TVP.INFO заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

«Мы неизменно стоим на позиции, которую «Право и Справедливость» (PiS) сформулировало еще перед выборами в 2015 году: мы не будем принимать в Польше беженцев, мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку это наше суверенное решение. Зато на восточных рубежах ЕС мы прилагаем чрезвычайные усилия к снижению напряжения, поскольку мы уже приняли по крайней мере несколько десятков, а возможно даже более 100 тысяч беженцев из Украины без предоставления им убежища», – заявил Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что в Польше находится сейчас даже до полутора миллиона украинцев и статистически «по меньшей мере несколько десятков тысяч людей бежали в Польшу с территорий, охваченных войной».

Он добавил, что Варшава не отступит от своей позиции и будет отстаивать ее в Брюсселе.

В течение 2016-2017 годов лишь 88 граждан Украины получили статус беженца в Польше, а 239 украинцев – статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

В начале декабря Еврокомиссия сообщила, что подает жалобу в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию за отказ принимать беженцев. На это официальная Варшава ответила, что она и впредь не будет соглашаться принимать беженцев и готова отстаивать свою позицию в суде.

Как сообщалось, либеральное польское правительство Эвы Копач в сентябре 2015 года обязалось принять около 7 тысяч мигрантов с юга, сообщает «Деловая Столица». После победы на выборах в ноябре того же года правоконсервативной партии PiS вновь сформированный правительство Беаты Шидло отказалось выполнять решение предшественников из соображений безопасности.

«Гуляй Поле»

Tags: Алексей Пушков, Матеуш Моравецкий, Петр Порошенко, Польша, Россия, Украина

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