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Новости

В России хоронят погибших в бою «с украинскими диверсантами в Крыму»

«Гуляй Поле»
02 января 2018

Таким образом российские власти пытаются скрыть потери личного состава своих частей задействованных в боевых операциях на Донбассе и в Сирии.

Об этом сообщает Дмитрий Горбык на своей странице в Facebook.

Недалеко от памятника неизвестному солдату на Никитском кладбище в Курске, стоят достаточно "свежие" могилы российских с…

Опубліковано Dmytro Gorbyk 30 грудня 2017 р.

«Недалеко от памятника неизвестному солдату на Никитском кладбище в Курске, стоят достаточно «свежие» могилы российских солдат. На многих написано «При исполнении служебных обязанностей» или «Погиб в бою с украинскими диверсантами в Республике Крым». От такой …. у меня просто дар речи отобрало», – сообщает

Пост сопровождается фотографией памятника на могиле командира спецназа подполковника Романа Каменева погибшего 7 августа 2016 года «в бою с украинскими диверсантами в республике Крым».

Памятник на могиле погибшего подполковника российского спецназа.

«Вот, например, подполковник, командир спецназа погиб в Крыму 7 августа 2016 г. С кем он там воевал в 2016 г.? С татарами? Или с теми, кто к памятнику Шевченко носит цветы в марте?», – комментирует фотографию Дмитрий Горбык.

По словам Дмитрий Горбыка все выглядит так: российских солдат в цинковых гробах привозят домой из Сирии и Донбаса и хоронят с легендой, так как российских военных ни на Ближнем Востоке, ни в Украине нет. Так и власти спокойно и люди молчат. А в оккупированный Крым, отмечает Дмитрий Горбык, сейчас даже мышь не проскочит, не то чтобы украинские диверсанты.

«Гуляй Поле» напоминает, что сообщало о захоронении погибших российских солдат и наемников в Самарской области, имя одного из них появилось даже на самарском памятнике погибшим участникам «локальных войн». А в Ростове-на-Дону открыли памятник «ополченцам Донбасса» с явной украинской военной символикой элементов памятника.

В тоже время, как удалось установить в Сирии побывали более 48 тыс российских солдат, многие из которых участвовали и в российской агрессии против Украины.

«Гуляй Поле»

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