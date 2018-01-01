Украина ужесточила условия въезда российских граждан

В России эту меру оценили, как существенное ухудшение ситуации.

С 1 января российские граждане при пересечении границы больше не смогут использовать обычный загранпаспорт: нужен будет биометрический. Кроме того, при въезде будут сниматься отпечатки всех десяти пальцев, сообщает «Эхо Москвы».

Как заявляют украинские власти, если эти меры не сработают, для граждан России введут визовый режим.

На официальном сайте госпогранслужбы Украины сообщается, что за первые сутки Нового года при помощи системы фиксации биометрических данных пограничники оформили более 2700 человек. Около пятисот из них – граждане России.

«Всё это плохо – как с политической точки зрения, так и для обычных граждан», – прокомментировал нововведение в интервью ТАСС президент фонда «Миграция ХХI век» Вячеслав Поставнин.

«Гуляй Поле» напоминает, что тестирование системы биометрического контроля на российско-украинской границе было начато еще 27 декабря 2017 года.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, презентовавший новую систему биометрического контроля на границе, пошутил, что если система не заработает, то «пальчики в пакетик и туда, где она работает». Эту шутку с энтузиазмом подхватили российские СМИ запестревшие заголовками «Турчинов обещает отрезать пальцы россиян на границе».

Отвечая тогда на вопросы журналистов Турчинов подчеркнул, что граждан России будут проверять особенно тщательно.

«Если сканер отпечатков пальцев вдруг не будет работать, то пальцев целлофановый пакетик и туда, где он хорошо работает», – пошутил Турчинов.

Он заверил, что с 1 января 2018 года процедуру дактилоскопии будут проходить все иностранцы, прибывающие на Украину, таков новый порядок пересечения украинской границы. Отпечатки пальцев будут сниматься со всех пяти пальцев руки.

«Гуляй Поле»