Арестован подозреваемый по делу о теракте в Санкт-Петербурге

Задержанный употребляет наркотики и имеет судимость за их незаконный оборот.

Его допросили в Следственном комитете. Он признался в причастности к взрыву, объяснив, что устроил его, чтобы люди узнали о секте экстрасенсов, сообщает «Эхо Москвы».

По данным издания, задержать подозреваемого удалось благодаря найденной в магазине флешке. Она была спрятана в колбасе. На ней были фото чертежа некоего взрывного устройства, а также угрозы частному учебному заведению, в котором проходили семинары по технологии тайной власти.

Как сообщил источник «Интерфакса», задержанного зовут Дмитрий Лукьяненко, ему 35 лет. Он употребляет наркотики и имеет судимость за их незаконный оборот. Себя он причисляет к националистическому оккультному движению «Новая эра». Следователи намерены просить об аресте подозреваемого в организации теракта в петербургском супермаркете «Перекресток».

Это следует из фрагмента видео допроса, опубликованного изданием «Фонтанка».

«Улица Жукова, 23. Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу», — рассказал задержанный по имени Дмитрий, сообщает «Lenta.ru».

По данным СК, он был также непосредственным исполнителем теракта. В четверг интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео с камер наблюдения, на которые мог попасть предполагаемый организатор. На кадрах видно, что за полчаса до взрыва он зашел в магазин с рюкзаком, а вышел уже без него.

«Гуляй Поле» напоминае, теракт в супермаркете в ТЦ «Гигант Холл» произошел в среду. Самодельная бомба с поражающими элементами сработала в камере хранения магазина.

Пострадали 18 человек. Первоначально следствие квалифицировало случившееся как «Покушение на убийство общеопасным способом», однако в четверг президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом.

Ответственность взяла на себя запрещенная в нашей стране группировка «Исламское государство». По последним данным, в больницах остаются 8 пострадавших.

«Гуляй Поле» напоминает, что группа «Информационное Сопротивление» неоднократно публиковала предупреждение о готовящихся в России терактах. Так же был проведен общий анализ сложившейся ситуации, после задержания в Санкт-Петербурге группы террористов «Исламского государства». Информацию о готовящемся теракте российским спецслужбам предоставили американские власти.

Напомним, что все теракты связывались с проводимой в России предвыборной компанией. Накануне было отказано в регистрации оппозиционному кандидату Алексею Навальному. Основное внимание в ходе этой компании приковано к действующему президенту Путину и Ксении Собчак. Ксения Собчак недавно опубликовала свою предвыборную программу, где требует прекратить войну против Украины и «провести новый референдум в Крыму». Некоторые аналитики советуют Алексею Навальному поддержать Ксению Собчак, что бы остаться видимым в политическом поле.

Однако Навальный призывает российских граждан к бойкоту выборов и по всей видимости ведет дело к новому санкционному списку против российского руководства. В тоже время США введя новый санкционный пакет готовят серьезный удар по экономике России, тем более, что Резервный фонд страны уже исчерпан, а экономическая, политическая и даже геополитическая ситуация складывается не в пользу России. Есть опасения, что страна скатиться до состояния «Сомали в снегах».

«Гуляй Поле»