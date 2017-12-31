Итоги года: Война на Донбассе

Чего достигли ВСУ в 2017 году. Этот год в зоне АТО был тяжелым, но именно война стимулирует нашу армию к развитию и стратегическим победам.

В течение года мы внимательно следили за ситуацией на востоке Украины, которая хоть официально и называется антитеррористической операцией, но по сути является настоящей войной нашего государства против российских оккупантов, пишет на страницах «Depo.Война» Руслан Рудомський.

Собственно, согласно данным последнего опроса Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, 9,1% украинцев назвали войну главным событием года (третье место в рейтинге событий после безвиза и «дела Саакашвили»). И хоть это меньше, чем было в прошлом году (14,4% и первое место), однако цифра достаточно существенная.

Не в последнюю очередь это вызвано определенным «замораживанием» ситуации на Донбассе и, как следствие, привыканием людей к перманентному состоянию вялотекущей войны. Тем не менее 2017-й год для украинских вооруженных сил выдался достаточно насыщенным различными событиями.

Реформы

Как ни прискорбно это признавать, но катализатором всех реформ украинской армии послужила именно война на востоке Украины — до нее в государстве никому дела не было к развитию Вооруженных сил.

Украина осуществила ряд важных шагов на пути к НАТО. Так, в течение 2017 года Украиной на разных уровнях была проделана колоссальная работа в направлении приведения украинской армии к стандартам НАТО. В частности, материально-технических стандартов, которые определяют единые требования к вооружению и военной технике союзников, управлению жизненным циклом, а также кодификации предметов обеспечения.

Как следствие — уже 30 мая Агентство Северо-Атлантического альянса по поддержке и поставке выступило с предложением включить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины в список производителей продукции оборонного назначения. Что интересно, это не просто декларативное заявление — уже начата подготовка соответствующих дополнений в договорно-правовую базу для регулирования сотрудничества Украины с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

Таким образом, государственный концерн «Укроборонпром» сможет, не дожидаясь 2020 года, когда должен завершиться переход на стандарты НАТО, получить разрешение на участие в тендерах на поставку товаров и услуг в интересах стран — членов и партнеров НАТО в рамках программы «Несистемные брокерские услуги». А это означает, ни много ни мало, выход со своей военной продукцией на рынки НАТО. Более того, Украина стала первой среди восточноевропейских партнеров НАТО, которой предложена такая возможность.

А 7 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О Концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине», тем самым поручив правительству совместно с СБУ, Главным управлением разведки МО, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны, Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разработать и в трехмесячный срок утвердить план реализации этой концепции и обеспечить его выполнение. Данная Концепция предусматривает оптимизацию Службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Кроме того, в Украине продолжается реформа сержантского корпуса, который к 2020 году также должен отвечать стандартам НАТО. Работа проходит по нескольким направлениям, в частности по совершенствованию системы подготовки сержантов и солдат. Для этого созданы центры подготовки, которые по структуре, функциям и задачам практически тождественны соответствующим учебным заведениям стран НАТО. Введены курсы лидерства базового и среднего уровней, двухуровневые курсы инструкторов. Сегодня сержантский состав ВСУ учится в соответствующих школах за рубежом, в частности в Школе НАТО в Обераммергау.

Также достижением можно считать надлежащее финансирование армии. В частности, военный бюджет Украины в 2017 году составил 64,0274 млрд грн, что на момент его принятия составляло $2497,4 млн по курсу НБУ (в гривневом эквиваленте на тот момент это был абсолютный рекорд за все годы независимости, причем с хорошим отрывом — до этого больше всего на армию выделялось в 2016-м — 51,1 млрд грн, или $2175,6 млн).

Что характерно, больше всего выросло финансирование на нужды развития вооружения. В частности, начата закупка для нужд ВСУ современных отечественных танков БМ «Оплот», которые ранее производились исключительно на экспорт. Кроме того, в текущем году были внесены изменения в государственный оборонный заказ, которые предусматривают увеличение закупки ПТРК «Стугна» и «Корсар».

В целом в 2017-м году на вооружение ВСУ были приняты 14 образцов и поставлены в воинские части около 1300 единиц вооружения и военной техники. Это, в частности, система залпового огня БМ 9П140 «Ураган», транспортные заряжающие машины ТЗМ9Т452, зенитные самоходные установки «Шилка» и зенитные ракетные комплексы «Оса», танки Т-64БВ, Т-72БВ, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, грузовые автомобили КрАЗ, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300, радиолокационные станции «Пеликан», противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П», а также военные самолеты Су-25, Су-27 и Миг-29.

Также в 2017-м году были сняты с хранения и возвращены на боевое дежурство в зоне АТО самоходные ЗРК средней дальности 9К330 «Тор» в количестве 100 штук.

Что касается новинок, то в течение этого года на вооружение приняты новые образцы украинского оружия: переносной ракетный комплекс «Корсар», бронированный автомобиль «Козак-2», автомат «Вулкан» (5.45×39 мм 7,62×39 мм), радиорелейные станции Р-414 и Р-402, сигнальная мина, экранно-выхлопное устройство «Адрос», тренажер экипажа бронетранспортера БТР-4 и др.

Вместе с тем не забыли и о людях. В 2017-м был повышен размер «боевых» надбавок за службу в зоне АТО: на линии боевого соприкосновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона теперь добавляют ежемесячно 7500 грн, в других местах дислокации в пределах определенного района АТО — 3500 грн (в 2016 году за «первую линию АТО» доплачивали 4200 грн, за другую дислокацию в зоне АТО — 1200 грн).

Все это способствовало тому, что профессия военного стала престижной и востребованной. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: в начале января 2017 года Минобороны сообщало, что контракт с ВСУ подписали 69 тыс. человек, а уже в конце сентября 2017-го — 120 тыс. человек (напомним, с 2016-го украинская армия — на 100% контрактная). При этом также сформирован резерв военнообязанных первой очереди, который составляет почти 130 тыс. человек.

Важным в стратегическом контексте можно считать решение о возрождении Института танковых войск. 19 июля 2017 года Кабинет Министров Украины своим постановлением принял создание Института танковых войск Национального университета «Харьковский политехнический институт» на базе факультета военной подготовки. В этом году состоялся первый набор курсантов по техническим специальностям с дальнейшим расширением перечня выпускных специализаций.

А в ноябре была утверждена Программа развития боеприпасной отрасли, согласно которой с 2019 года в Украине все-таки начнется производство собственных боеприпасов, в частности калибра 100-155-мм (параллельно планируется переход на основной калибр, 155-мм, который используют страны НАТО).

Україна вироблятиме власні боєприпаси. Програма розвитку боєприпасної галузі стала першою за останні роки галузевою об… Опубліковано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 2 листопад 2017 р.

Также стоит отметить «декоммунизацию» украинской армии. В уходящем году она фактически стартовала сразу с военной элиты — Высокомобильных десантных войск (ВДВ).

30 октября 2017-го года Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook подробно расписало особенности униформы современных Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.

Особливості однострою сучасних Високомобільних десантних військ Збройних Сил УкраїниБеретний знак зображує купол параш… Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 30 жовтня 2017 р.

А уже 21 ноября 2017-го президент Украины Петр Порошенко официально изменил цвет берета украинского десанта с голубого на темно-бордовый (цвет maroon по международной классификации), а также постановил ввести новое название — Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Произошло это во время торжеств по случаю Дня десантника, который с 2017-го года также изменил дату — с 2 августа на 21 ноября.

Таким образом, произошел окончательный ментальный разрыв украинского десанта как с совковым наследством, так и с десантом ВС РФ — страны- оккупанта, с которой нас связывает общее прошлое.

Ну и не надо забывать о реформе системы питания ВСУ, которую проводит, преодолевая неистовое сопротивление бюрократов, команда волонтерского десанта Дианы Петрени. Ведь только в текущем году реформа, что называется, пошла в массы.

После нескольких лет фактически саботажа 8 декабря 2016 года Минфин наконец пошел навстречу армии и дал реформе зеленый свет, и в 2017-м она впервые вышла за пределы двух тестовых частей (во Львове и Одессе) и пошла осваивать общенациональные пространства.

Согласно 157-го приказа министра обороны от 19 января 2017 года, в этом году на новую систему питания перешли 20 частей Вооруженных сил Украины. А для перевода всех частей ВСУ на реформированную систему питания нужно не менее трех лет и много миллионов капиталовложений, преимущественно в новое кухонное и раздаточное оборудование.

Кроме того, украинская армия в этом году уверенно переходит на сухпаек нового образца, который, кроме лучшей калорийности продуктов, оборудован беспламенным подогревателем. Это позволяет бойцам даже в военно-полевых условиях есть вкусную (насколько это возможно) и горячую еду.

В целом же реформы в ВСУ, как и любые другие системные реформы в Украине, происходят, преодолевая неистовое сопротивление системы, которую реформируют. Тем не менее, как видим, определенное движение вперед есть.

Международное признание

Украина хоть и медленно, но достаточно последовательно и уверенно движется на международной арене от выражения обеспокоенности и сочувствия к конкретной помощи и сотрудничеству.

Так, с 7 по 12 мая текущего года лучший танковый взвод Украины впервые принял участие в международных соревнованиях, известных как Танковый биатлон «Сильная Европа», и на танках Т-64БВ занял почетное пятое место среди сильнейших танковых армий мира.

Украинцы пропустили вперед только Австрию (Leopard 2A4), Германию (Leopard 2A6), США (M1A2 SEPv2 Abrams) и Францию (AMX-56 Leclerc), опередив бронзового призера прошлого года — Польшу (Leopard 2A5). При этом в таких компонентах, как слаженность подразделений, слаженность экипажа и скорострельность украинцам, не было равных.

Кроме того, нам начали поставлять летальное вооружение. В частности, 23 ноября Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List). Этот список определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие.

21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу летального оборонительного оружия Украине. Чиновники в администрации подтвердили, что Государственный департамент в этом месяце одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину на сумму $41,5 млн.

Эксперты и официальные лица заявили, что решение Трампа было взвешенным — он не одобрил все, чего требовали украинцы, но, тем не менее, одобрил первую продажу летального оружия, что является значительным изменением подхода его администрации и политики США в целом.

При этом 22 декабря в сенате США одобрили решение администрации президента Дональда Трампа о коммерческих поставках Украине снайперского оружия и ждут следующего шага на продажу Украине противотанкового оружия и других видов тяжелых вооружений.

Линия фронта

Карта проведения антитеррористической операции по состоянию на 1 января 2017 года выглядела следующим образом:

С того времени украинская армия осуществила ряд удачных военных операций и установила свой контроль над серьезными участками так называемой серой зоны. Речь в первую очередь идет о Светлодарской дуге, Горловском периметре и Бахмутской трассе.

События на Светлодарской дуге еще с прошлого года переросли в фазу горячего противостояния. Если быть совсем точным, то 18 декабря 2016 года боевики совершили попытку прорыва линии фронта и захвата позиций, занятых украинскими военными. Однако украинские защитники выстояли, а затем пошли в контрнаступление и оттеснили противника с занимаемых им позиций.

В первые дни января 2017-го силы АТО в районе Светлодарской дуги развили успех и заняли важные высоты, что дало возможность уменьшить количество обстрелов на этом направлении, риски обхода подразделений и захвата противником объектов в серой зоне. Затем 12 января на Светлодарской дуге бойцы 54-й бригады «сделали шаг вперед» и продвинулись еще на один километр.

Все это позволило 19 января украинским войскам подойти почти вплотную к Углегорску и Дебальцево, которые за мирными соглашениями «Минск-1» должны были бы контролироваться Киевом. По сообщениям с передовой, от наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших зданий и домов Дебальцево осталось всего 5-6 км по полям и высотам, тогда как еще год назад было 25 км. Сообщалось также, что наша армия не просто подошла к окраинам Дебальцево, а уже окопалась и возводит инженерные сооружения.

А последнее серьезное обострение на этом участке фронта состоялось в середине июня: 14 июня на Светлодарской дуге украинская пехота 53-й бригады перенесла свои наблюдательные пункты таким образом, что получила несколько сотен метров новой территории.

После этого события на Светлодарской дуге переросли в позиционную минометную войну, во время которой террористы то обстреляют позиции ВСУ, то наши в ответ уничтожат вражескую БМП, то несколько террористов отправят на свидание с Гиви и Моторолой, то целую укрепленную позицию боевиков сотрут с лица земли точным попаданием.

Правда, относительное затишье и отсутствие громких сражений не помешало нашим защитникам в начале августа передвинуть опорные пункты более чем на 1 км в сторону противника. Впоследствии в конце сентября подразделения ВСУ продвинулись вперед еще на несколько сотен метров, при чем также почти без боев.

Однако достаточно горячие боевые действия развернулись в конце года по соседству — на так называемом Горловском периметре. 22 ноября, в то время как в Луганске террористы грызли друг другу глотки за власть в так называемой «ЛНР», две бригады ВСУ зашли в села Травневое (экс-Металлист) и Гладосово, что к северу от оккупированной Горловки, и закрепились там.

Здесь стоит понимать, что сами по себе освобожденные села Травневое и Гладосово, а также другие села данного района, которые могут быть освобождены в ближайшее время, не будут иметь особого смысла без дальнейшего продвижения вперед, на Горловку. Но это уже дело следующего года.

А в конце мая и в июне в центр внимания попало село Желобок Попаснянского района Луганской области (расположено буквально на Бахмутской трассе), которое на тот момент волею судьбы находилось почти на линии разграничения — на подконтрольной террористам стороне.

Впервые о возможном наступлении ВСУ на этом направлении стало известно 18 апреля, когда с самого утра по сети интернет поползли слухи о том, что украинская армия освободила от террористов несколько населенных пунктов. И хотя подтверждения данной информации мы тогда так и не получили, но сам факт таких слухов насторожил.

Следующее упоминание о продвижении наших войск вглубь территории «ЛНР» произошло 23 мая, когда боевики » обвинили украинских военных в продвижении позиций вдоль поселков серой зоны в Луганской области. Как утверждали в «ЛНР», случилось это в районе все того же села Желобок и городка Донецкое. Хотя пресс-центр штаба АТО эту информацию опроверг.

Однако 6 июня бойцы 93-й бригады ВСУ все же смогли закрепиться на новых позициях в направлении Желобка и Донецкого, причем без потерь. И хоть само село взять не удалось, однако удалось захватить серую зону вблизи него, а также 31-го блокпоста, что дает возможность контролировать часть Бахмутской трассы.

В итоге вырисовывалась следующая картина: украинская армия провела разведку боем в районе села Желобок, чем отвлекла внимание основных сил террористов, тем временем без лишнего шума ВСУ захватили позиции в районе бывшего блокпоста №31 и, что самое главное, выбили террористов из нескольких стратегически важных высот, главной из которых является высота 195.3.

Эта высота находится немного в стороне от Желобка, но дает возможность держать под огневым контролем не только Славяносербск, но и стратегически важный участок Бахмутской трассы, на котором размещена развилка на Сентяновку (экс-Фрунзе) и, как следствие, на Голубовку (экс-Кировск) и Кадиевку (экс-Стаханов).

То есть, проведя данную многоходовую комбинацию, ВСУ не только переполовинили и без того не слишком укомплектированный террористический батальон «Призрак», но и, по сути, отрезали скоростное сообщение Голубовки, Кадиевки и Сентяновки от Луганска. Учитывая то, что вся «ЛНР» напрямую зависит от поставок буквально всего из России, такая блокада целого мини-региона может иметь далеко идущие последствия и развитие в 2018 году.

Карта же проведения АТО по состоянию на 28 декабря 2017 года выглядит так:

Потери

Что касается наиболее печальной части годовых итогов, то всего за 2017 год безвозвратные потери украинской армии составили 191 бойца, плюс 174 бойца были ранены. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос ВВС Украина.

Стоит отметить, что это наименьшие потери за все годы. Для сравнения, в 2016-м году на Донбассе погибли 211 бойцов, в одном Иловайске в 2014-м году погибли 366 бойцов, а в боях за Дебальцево в 2015-м — 179. Всего же за время проведения АТО погибли 3255 защитников Украины.

Выводы

В целом же год выдался достаточно непростым. С одной стороны, в 2017-м году Украина не потеряла ни одного клочка земли и даже вернула себе часть оккупированных территорий так называемой серой зоны и получила несколько выгодных плацдармов для дальнейшего наступления. А с другой — реформы в ВСУ все еще продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Но как бы там не было, а в новый 2018 год Украина вступает с надеждой и далеко не худшим военным бюджетом. Украинская армия заметно прибавила в прочности, плюс получила долгожданную помощь в виде летального оружия от ведущих государств мира.

И хотя до полной победы еще далеко, но надежда на то, что война на Донбассе завершится нашей победой, а не сомнительным миром, растет с каждым годом.

Руслан Рудомський, «Depo.Война»