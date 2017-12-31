Сортир-2. Путин пленных не берет.

Питеру не везет что-то в последнее время, пишет Антон Орехъ в своем блоге на «Эхо Москвы». Теперь бандиты там решили активизироваться. Ну, и понятно, что любой взрыв в Питере – это не просто взрыв в Питере – это взрыв дома у президента. Президент зол. Президент пленных не берет. Пока следователи чего-то мямлят, он называет теракт терактом, хотя в прежние времена бывало и наоборот: теракты отрицали и пытались замять. Все-таки Путин любит родной город и принимает его беды близко к сердцу. Еще когда-то, кажется, что в другой жизни, Владимир Владимирович обещал мочить террористов в сортире, если их в клозете застигнут. С тех пор бывало всякое. То ли предостережение Путина сработало, и бандиты обходили тубзики стороной, то ли замочка шахидов в унитазах оказалась не таким простым делом, но тот давний наказ выполнялся не всегда. И вот Владимир Владимирович решил напомнить о своих крылатых словах. И теперь сотрудники органов при наличии угрозы их жизни могут с чистой совестью мочить, гасить, и просто ликвидировать террористов на месте.

https://politua.org/2017/12/31/32621/

Строго говоря, ничего нового Путин и не сказал. Разве до сих пор при наличии угрозы, сотрудникам запрещали применять оружие и бить на поражение? Разве кто-то обязывал брать бандитов в плен? Другой вопрос, что за этой показательной жесткостью прячутся важные сомнения. С тех пор, как Путин говорил про сортир, прошло 18 лет, если я не ошибаюсь. Не то чтобы воз был и ныне там, но проблема терроризма в России так и не решена. Террор даже начал потихоньку расползаться. И если раньше речь шла в основном о Москве и южных регионах, то теперь уже до Сургута дошло – не то что до Петербурга! Показателем истинного класса работы спецслужб является предупреждение и недопущение террористических атак. А политическое руководство должно делать всё, чтобы для терроризма не было идеологических причин. А уже когда доходит до столкновения с террористами, важно спасти обычных людей или заложников, если они есть, захватить террористов, потому что живой террорист может вывести на других террористов, на целые ячейки.

А труп уже ничего не расскажет. И только когда нет иного выхода, когда действительно есть угроза, бандитов надо ликвидировать. А из выступления Путина все промежуточные звенья куда-то подевались, зато осталось всё то же, хорошо известное про сортир, решительность и ликвидацию. Хотя эмоционально с президентом согласятся все.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»