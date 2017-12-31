Убить мертвого. Магнитского не оставляют в покое даже после смерти.

Иногда говорят, пишет Антон Орехъ в своем блоге на «Эхо Москвы», что вокруг Сергея Магнитского подняли излишний шум, что дело раздули и тому подобное. Но сейчас, накануне Нового года, нам напомнили, почему это дело так важно и почему про него нельзя сказать, типа, «да таких Магнитских вон сколько сидит» или «не просто так он сидел, значит, было за что».

Новый приговор Браудеру – это еще один приговор Магнитскому. Это еще один плевок, еще одна насмешка и над памятью Сергея и над всем так называемым правосудием. Да, наверное, Уильям Браудер и Иван Черкасов – не святые. Даже точно не святые. А бизнес в России – это почти всегда история о нескольких способах сравнительно честного отъема денег у населения. Но упорство, с которым судят этих людей, вызвано вовсе не заботой о компании «Дальняя степь», обанкротившейся в 12 лет назад. И не миллионами якобы неуплаченных налогов.

Даже если Браудер и Черкасов виноваты – их наказывают за другое. В нашей стране уже тогда, в середине 2000-х сложилась система, при которой люди в погонах получили полный контроль над страной и ее ресурсами. И стали рассматривать государственное имущество, государственную казну как свою собственность. И чужую частную собственность они тоже стали считать своей. И любой замухрышистый чекист-лейтенант вдруг превратился в почти всесильного человека.

ФСБ-шники, ФСО-шники, полицейские, прокуроры, налоговики – вот эти люди нынче хозяева России. Сергей Магнисткий вскрыл лишь одну из преступных схем, пускай, даже очень крупную. И его за это убили. А Браудер не дал эту историю замолчать и его за это судят. И за налоговое преступление, которое еще не известно было или нет, дают срок, какой не каждому убийце полагается.

Иногда еще говорят, что в России никакая система не работает. Неправда. Это никакая хорошая система в России не работает. А репрессивная система работает отлично. Воровская система работает великолепно. Это и есть мафия. Когда не имеет значения, кому грозит разоблачение – мафия будет защищать даже рядовых бойцов.

Все эти степановы, карповы, кузнецовы – не бог весть какие шишки. Но репрессивная и воровская системы не отдали даже их. Нам проще было пойти на мировой скандал, проще было страну опозорить, чем посадить нескольких жуликов в ранге пешек. Потому что, спасая пешек, ферзи этой системы спасают и самих себя. Если пешки могут воровать миллиарды – неужели ферзи не берут ничего? Поэтому любой, кого система считает своим, будет под защитой и в безопасности, сколько бы лет не прошло. А любой, кто против системы, не будет в безопасности никогда, сколько бы ни прошло лет.

Под Новый год нам напомнили, что дело Магнитского не закончилось, а в системе ничего не изменилось. Сергея нет с нами больше восьми лет, но его продолжают убивать. Мы можем поздравить друг друга с праздником и понадеяться, что в 2018 году что-то изменится. Но наша надежда основывается просто на наших желаниях. Реальных оснований для настоящих перемен – нет.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»