Итоги украино-российского года. Какой трактор может вызволить страны из этих топей

Год как год…

На российско-украинском направлении нынешний год не принес существенных подвижек. Еще в 2015 году стало ясно, что Россия выбрала на Донбассе тактику Льва Троцкого «Ни мира, ни войны» и попыталась ее закрепить минскими соглашениями. Да и приднестровско-абхазский сценарий на Донбассе уже всем очевиден три года. Идет вязкая, долгая, нудная дипломатическая борьба между двумя государствами и эта тенденция будет сохраняться и в наступающем 2018 году. Украино-российские отношения увязли в болоте минских соглашений и пока неясно, какой трактор может вызволить страны из этих непролазных топей.

Произошедший в самый канун Нового года обмен пленными между украинской стороной и представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» на руку все-таки больше Путину. Именно у Владимира Владимировича выборы на носу и политические очки в копилку ему сейчас ой как нужны после олимпийского конфуза России. Порошенко тоже попытался извлечь дивиденды из обмена, сделав из церемонии встречи возвращенцев целое шоу. Только вот выборы у Петра Алексеевича аж через полтора года и к тому времени все эти штучки со встречей в аэропорту забудутся избирателями. В любом случае состоявшийся обмен это, несомненно, положительное событие.

Конечно 2017 год был относительно тихим, если сравнивать его с 2014 годом, чудовищно насыщенного событиями. В уходящем году не было ни сбитого «Боинга», ни вооруженного северного ветра, дувшего в окрестностях Иловайска. Отсутствие плохих событий это уже положительное событие. Для меня лично главным событием стало то, что у многих условно пророссийских граждан Украины стала спадать пелена с глаз касаемо деятельности кремлевских кураторов в Донецке и Луганске. Невозможно долго сохранять хорошую мину при плохой игре. Так вот в данном случае игра еще очень плохая, но прежде всего подлая и нечестная. Я рад, что те, кто заочно влюбился в Александра Захарченко осенью 2014 года, теперь публично разочаровались в своем недавнем идоле. «ДНР» это банановая республика, в которой нет бананов по причине скотства местного руководства и преступной циничности российских кураторов. В «ДНР» есть только вода и хлеб для отдыхающих в подвальных курортах пониженной комфортности.

Главное сейчас это дождаться окончания президентской кампании в Российской Федерации. Очевидно, что после перевыборов Путина последуют определенные кадровые перестановки в Кремле, так что раньше лета существенно интересных новых моментов в российско-украинских отношениях ожидать не стоит. В России сейчас переходный период. Но, увы, это переход от Путина опять к же Путину. А вот в его окружении таки могут состояться любопытные рокировки. Донецко-луганский ад российского разлива будет стоять, пока за украинское направление остается отвечать Владислав Сурков.

Беда в том, что практически все гипотетические преемники Суркова на посту верховного кремлевского куратора Украины несведущи и некомпетентные в украинской проблематике. Они могут быть разве что менее жестокими и кровожадными, чем Сурков, но вот тонких политиков, способных размотать клубок украино-российских противоречий, в кремлевских коридорах пока не наблюдается.

Еще следует отметить, что градус истерии касаемо происходящего на Донбассе стал спадать с обеих сторон противостояния, что не может не радовать. Люди устали, как от оголтелой останкинской пропаганды, так и от истерии киевских журналистов. Чем больше людей с холодной головой будут причастны к украино-российской проблематике, тем лучше это для обеих сторон. Яростные и эмоциональные крикуны с обеих сторон, регулярно подкидывающие дровишек в костер вражды, только вредят процессу мирного урегулирования и поиску достойного выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации.

Только спокойный и непредвзятый анализ событий поможет потушить пламя ненависти. Взаимные оскорбления, постоянные некорректные перепалки, засилье штампов и ярлыков как раз и привели к этой патовой ситуации. Это было предсказуемо. Многие глашатаи, громко оравшие о необходимости победоносной войны, попросту эмоционально выгорели. Психология – штука непростая. Раненных и убитых на фронтах информационной войны за последние четыре года как минимум не меньше, чем в окопах под Марьинкой и Дебальцево. И им тоже требуется психологическая реабилитация вместе с помощью профильных специалистов.

Я не предсказатель, гадать по картам не люблю и прогнозы, взятые с потолка, это тоже не мой профиль деятельности, но мне кажется, что 2018 год станет годом ожиданий. И хочется надеяться, что он станет годом больших ожиданий. Бессмысленно надеяться на помощь Трампа, Евросоюза и Китая. Спасение утопающих давно известно чьих дело рук. Только остыв и одумавшись украинцы и россияне смогут выйти из патовой ситуации, возникшей на Донбассе.

Сейчас к родным и близким вернулись те, кто на собственной шкуре прочувствовал все прелести этой грустной войны. Нахождение в плену – занятие не из приятных, согласитесь. Ограничение свободы, спартанские условия проживания, скудный пищевой рацион. Только пройдя через это испытание человек начинает понимать всю тяжесть военного времени. И мне хочется, чтобы вышедшие из подвалов и застенков рассказали о том, что есть настоящая война тем диванным клоунам с обеих сторон, что требуют победоносной войны до последнего солдата. Очень легко давать советы фронту, находясь в теплой постели у жены под мясистой титькой.

2017 год был годом и побед, и поражений. В любом случае он точно лучше и спокойнее, чем 1917 год. Хочется пожелать, чтобы поскорее замолкли все минометные расчеты и солдаты разошлись по домам. Остается надеяться, что на Донбассе будет слышен только грохот петард и артиллерии, а не постоянных артиллерийских канонад. Ну и пора уже стать историей «ДНР» с «ЛНР». Поиграли в независимость, обломались, так вот пора до дому до хаты возвращаться на Украину. Будьмо! С Новым годом, граждане товарищи!

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»