Россия в ожидании «реформы» карательных ведомств

Начать могут с «реформы» СКР.

В Новом году может пройти масштабная реформа Следственного комитета. По информации газеты «Коммерсантъ», преобразования могут начаться уже весной. Среди причин называется масштабная чистка в связи с так называемым «делом Шакро Молодого». На днях по обвинению в связях с криминалитетом был арестован бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что реформы силовых структур давно назрели, но их проведение маловероятно.

Слухи о реформе Следственного комитета, да и всех правоохранительных органов, возникают периодически. Разные источники сообщают, что функции прокуратуры в свое время незаслуженно урезали и ведомство должно иметь больше полномочий. Во многом из-за этого якобы и происходят перекосы в работе силовиков, да и конфликтуют они часто друг с другом. В целом, проблемы имеют место.

https://politua.org/2017/12/31/32621/

Есть и более тонкий вопрос — кадровый. Следствие выделили из Генпрокуратуры при президенте Дмитрии Медведеве. 15 января 2011 года был образован Следственный комитет России, с тех пор его возглавляет Александр Бастрыкин. За все это время вокруг него происходило много всякого, в том числе масштабный конфликт с Генпрокуратурой, во главе которой уже более 11 лет находится Юрий Чайка. Как и Бастрыкин, он также является весьма противоречивой фигурой, но, тем не менее, после всех острых ситуаций сохранял свой пост, равно как и его визави.

Но вот сейчас грядут очередные президентские выборы, и кадровое решение по руководителям двух силовых ведомств явно назрело. К тому же, Россия — не Америка. Другими словами, сейчас очень популярно мнение, что свой аналог ФБР нам не нужен, тем более сейчас, когда отношения с Западом плохие, а мы опять ищем свой путь.

Однако, по негласным законам вертикали, просто так освободить от должности столь высоких руководителей нельзя. Здесь нужны очень веские основания.

И реформа — это как раз такой прекрасный повод, который повлечет за собой минимум недовольства со стороны проверенных соратников. Необходимость, ничего не поделаешь. С другой стороны, по тем же негласным законам вертикали, любые преобразования опасны. В первую очередь, потому что они меняют действующий расклад сил, обостряют противостояние «под ковром», усиливают одних и ослабляют других. Таким образом, в результате может произойти разбалансировка всего механизма, а этого в нынешней обстановке допускать нельзя.

Собственно, по этой причине у нас вместо реформ — точечные изменения. А когда проблемы выходят за рамки, их решают в ручном режиме, хотя, положа руку на сердце, в силовом блоке действительно не все идеально, и перемены там назрели. Однако если вместо СКР и Генпрокуратуры появится МГБ, а вместо ФСБ — КГБ, как весь год предполагали разные источники, то станет как-то не по себе. Так что, действительно, реформа в нынешней России — вещь сугубо относительная.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»