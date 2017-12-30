Якутский «Церетели» продолжает удивлять мир новыми «шедеврами»

На сей раз он вылепил целую скульптурную композицию. В качестве основного материала для своих творений скульптор использует навоз.

В Якутии житель села Уолба скульптор-самоучка Михаил Боппосов к Новогодним праздникам слепил символ 2018 года из навоза – мужчина создал собачью упряжку с 7 псами, сани и чум, пишет агенство «Версия». На свое «творение» житель Якутии потратил центнер навоза, в прошлом году из «ароматного» материала он лепил петуха, танк и персонажа мемов – Ждуна.

По словам мужчины, он выбрал упряжку в качестве символа приближающегося Нового года – собаки. В упряжку он «запряг» семь собак, соорудил сани и традиционное якутское жилище – чум.

Все «творение» житель Якутии сделал из уже традиционного для его поделок материала. Из навоза.

На создание упряжки мужчина потратил центнер навоза. Абсолютно вся конструкции своеобразной инсталляции мастера выполнена из натуральных материалов. Житель Якутии использовал лишь навоз, сено и палок.

Как отметили местные издания, упряжка и чум весьма реалистичны и совпадают с традиционным внешним видом объектом. Единственным различием между оригинальным чумом является то, что жители Якутии не делают себе жилище из навоза.

А недавно, как уже сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на «Московский Комсомолец», Михаил Боппосов вылепил еще и собачью конуру с псом внутри, тоже как символ наступающего 2018 года. Теперь у собаки в конуре есть компания из целой упряжки ездовых собак.

Наступающий 2018 год по восточному календарю считается годом Желтой земляной собаки, тогда как уходящий был годом Красного огненного петуха.

Боппосов уже породил в Якутии целую традицию изваяний из навоза, хорошо застывающего при местных морозах. Ранее Боппосов рассказывал, что для изготовления статуй вначале создает каркас из арматуры, который уже и облепляет быстро застывающим навозо

«Гуляй Поле»