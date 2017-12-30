Санкции в отношении окружения Путина до чертиков пугают российские элиты

Подарок Путину под елочку. Почему Захарова устроила истерику.

В четверг, 28 декабря, прошел брифинг глашатая российского МИДа Марии Захаровой, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы». На первый взгляд, в плане риторики он ничем особо не отличался от стандартного набора язвительных и «великорусских» тезисов. Но это только на первый взгляд. Текущее положение американо-российских отношений определяет контекст. И с учетом этого Захарова на самом деле наговорила немало интересного, причем порой с нелепыми, откровенно слабыми логическими цепочками и аргументами.

Пчела Мария

Говоря о США и Украине, а также о кооперации США и Украины, спикер внешнеполитического ведомства РФ, как цербер, правда тщедушный и даже местами жалкий, вцепилась в госсекретаря Рекса Тиллерсона и его подчиненного — спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Захарову особенно зацепила статья главы Госдепа для The New York Times с критикой в адрес Москвы. «Я не знаю, чем была вызвана эта публикация, — говорит Захарова, — которая вся изобиловала большим количеством странностей. Возможно, каким-то испугом усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене. Такой страх уже проявился в недавно обновленной Стратегии национальной безопасности США, которая фактически признала сокращение американского доминирования в мире и поставила новую задачу — его вернуть».

США боятся… Очень любопытно. Да, Вашингтон, безусловно, встревожен поведением России, но не поджимает хвост, а напротив — то ракетный щит на Аляске укрепляет, то в бюджет закладывает «антироссийские» расходы, то Украине летальное оружие соглашается передать. Тут более похоже, что страх — прерогатива именно Кремля. Что до Китая. Такое ощущение, что в МИД попытались спрятаться под крыло кого посильнее. С друзьями не сложилось, да и с просто знакомыми. Так хотя бы задействовать приятеля из Поднебесной. Беда только в том, что настроить Пекин против Вашингтона не так легко, как хотелось бы. Трамп вместо русофила и китаефоба во время президентской кампании по большей части оказался русофобом и китаефилом сейчас.

В таком случае только и остается спрятаться в своем «замке» и грозить оттуда миру, во всех проблемах обвиняя Штаты. Что, собственно, Захарова и сделала, заявив, что кризис в билатеральных отношениях произошел по вине американцев и только американцев. «Конечно, business as usual с США действительно невозможен, пока они не пересмотрят свою агрессивную линию, в том числе не вернут украденную у Российской Федерации дипломатическую собственность на территории США». Вот не могут у Лаврова забыть о дачах в Нью-Йорке и Мэриленде. Но, конечно, о краже Крыма никто не заикается.

Ну и Захарова, естественно, хорохорилась касательно эффективности экономического давления на Россию. По ее словам, санкциями ничего добиться не удастся. Стоит отметить, что российские говорящие головы частенько об этом твердят, а другие спикеры из РФ говорят противоположное. К примеру, вице-премьер Аркадий Дворкович в сентябрьском интервью CNBC признал, что санкции повлияли на российскую экономику, вызвав ухудшение рыночных условий. Мощь якобы способной выстоять перед санкциями экономики России, как финансовая, так и военная, — не более чем диорама на сегодняшний день. Так что Захарова попросту бравирует посредством мокрой тряпки.

Волкер… Рупор МИД РФ жалила, как пчела (а все знают, что происходит с этим насекомым после того, как оно кого-то ужалит), его за интервью газете La Stampa — известному изданию Италии. «Работа» с этой страной для россиян является одним из приоритетных направлений. В первую очередь из-за местных русофилов из «Лиги Севера» и экс-премьера Сильвио Берлускони, которые одной тусовкой идут на парламентские выборы. А тут Волкер материализовался и на глазах у итальянцев надавал подзатыльников Кремлю. Впору обидеться. Захарова попыталась разбить в пух и прах призыв спецпредставителя сохранить антироссийские санкции. И вполне вероятно, уверена, что ей это удалось. Но есть одно «но»… Не убедила ни капельки. Она, в частности, попыталась возвести в ранг абсурда слова Волкера о том, что ситуация на Донбассе ухудшается и необходимо сохранять санкционное давление. Мол, если все только хуже, то в санкциях нет смысла. Только вот это «хуже» — если не конвульсии, то по крайней мере отчаянные попытки РФ переломить ход событий. И в целом развернутый ответ на интервью Волкера был насыщен неубедительными выпадами в адрес США.

Why

Почему и зачем нужны эти дифамации Захаровой о Тиллерсоне и Волкере? Что они означают? Ларчик просто открывается. Все дело в готовящемся Минфином США так называемом «кремлевском докладе». МИД РФ, к слову, правильно сделал, что на брифинг Захаровой перед журналистами поставил человека в костюме Деда Мороза. Пакет санкций, который формирует с подачи Трампа, и есть «подарком» для Путина под предвыборную елочку.

Новый черный список США пугает российскую элиту еще до его окончательного создания, запланированного в конце января. Вашингтон заранее начал продуцировать фобии в окружении Путина. Так, 28 ноября «Независимой газете», имеющей связи с Кремлем, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, один из авторов этих санкций, «слил» детали о «точечных ударах» по путинским боярам. Аслунд также озвучил семь категорий будущих жертв: крупные бизнесмены, «запачкавшиеся» на Донбассе и те, которые зарабатывают благодаря Кремлю, ближайшее окружение президента РФ, дети бонз, личные друзья Путина, руководители госпредприятий и их компании.

Путин стал нежеланным маркером российской действительности для элиты. В некотором роде президент РФ — немножко прокаженный. О чем свидетельствует публикация Reuters от 30 ноября, в которой приводятся высказывания шести человек из бизнес-кругов и окружения Кремля. «Люди на грани. Если они классифицируют вас как приближенного к Путину, попробуйте доказать, что это не так», — говорил один. Другой пожаловался: «Руководство (страны) не считает, что санкции будут приняты по жесткому сценарию. Они живут в параллельной реальности. Никто не хочет прислушиваться к бизнесу». А ряд олигархов, как пишет агентство, уже коррелируют свои графики так, чтобы поменьше находиться в обществе президента. Дискреционный Путин, грубо говоря, достал уже и «своих».

Не успокаивает их и решение Медведева освободить госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков. Эта мера с точки зрения правительства РФ призвана защитить олигархов, но сами бизнесмены в это не верят. Все потому, что «Кремлевский доклад» вызвал эффект разорвавшейся бомбы. «Кошелькам» Путина дали понять, что пора забыть о гедонизме, впереди темные времена.

К слову, масла подлил еще один сотрудник Atlantic Council — Дэниел Фрид. Его интервью «Коммерсанту» — издевательство на высшем уровне. Чего только стоит пассаж о том, что список может быть как публичным, так и секретным, а потому «фигуранты этого перечня не сразу столкнутся с практическими последствиями — например финансовым». Посыл очевиден: мучайтесь, бедолаги, от паранойи, ожидая, когда же все грянет гром. Или, может, буря обойдет стороной. Вашингтон раскачивает российское судно, пассажиры которого пытаются сообразить, где бы разжиться спасательной шлюпкой. Чего ждать? Куда податься? Кому верить?

Хитроумный Реджеп

Кольцо сжимается. Вот и Турция, с которой вроде как дружим и газопровод строим, ведет себя более чем странно в последнее время. С одной стороны, россияне с турками по Сирии договорились, блюдут собственные интересы и сотрудничают. Анкара даже о Башаре Асаде на некоторое время забыла. А с другой стороны, президент Реджеп Тайип Эрдоган в Тунисе на пресс-конференции обзывает сирийского фантоша террористом, убившим миллион своих сограждан, и с которым Турции не по пути к мирному урегулированию конфликта в Сирии. Захарова, кстати, мимо не прошла: «Что касается того, что президент Турции назвал президента Сирии Башара Асада террористом, то представители правительства Сирии находятся в ООН и представляют сирийское правительство в СБ ООН, поэтому само это, даже без дополнительных оценок и аргументов, не имеет под собой никакой правой базы».

Разматываем клубок. 28 декабря Госдеп заявляет о снятии визовых ограничений для Турции, действовавших с 9 октября, а Анкара отвечает взаимностью. На следующий день государственное информагентство Anadolu сообщает о телефонном разговоре министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с Тиллерсоном. Но не сообщает никаких подробностей. Вообще. Что обсуждали, к чему пришли — неизвестно. Хотя в нынешней ситуации молчание на вес золота. Оно заставляет Путина и присных нервничать, потому как Эрдоган парень ненадежный и обладает отличным чутьем. Знает, куда ветер дует и заблаговременно к тому готовится. Например, к огромной токсичности множества высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»