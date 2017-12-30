В Санкт-Петербурге совершено покушение на оппозиционного активиста

Со множеством ножевых ранений он был доставлен в больницу. Есть подозрение, что это работа «спецэскадронов», а не обычных провластных хулиганов.

В Санкт-Петербурге совершено покушение на убийство на оппозиционного активиста Владимира Иванютенко. Нападение произошло рано утром 28 декабря 2017, когда Иванютенко шел на работу.

«Утром, 28 декабря, в семь утра, выходил из парадной на работу», – написала лидер «Антивоенного комитета» Санкт-Петербурга Диана Ретинская на своей странице Facebook.

Владимир Иванютенко, родом из Новосибирска, участвовал во многих уличных акциях Антивоенного комитета и движения «Артподготовка» сообщает агентство «В кризис.ру». Нередко он выходил в сатирической маске Путина. Человек физически крепкий и вполне способный к отпору, он никогда ни к кому не проявлял агрессии. Зато твердо отстаивал свои убеждения в уличных словесных дискуссиях. Видимо, это и вызывало особое озлобление у сторонников того, в чьей маске выходил Иванютенко.

«Много ножевых ранений, поврежден желудок и внутренние органы. Успел сказать : «НОДовцы» и потерял сознание», – рассказала Диана Ретинская известные ей обстоятельства нападения на Владимир Иванютенко.

Некоторое время назад члены НОД угрожали Владимиру расправой во время пикетирования на Невском проспекте. Обнагление «лоялистов» от хронической безнаказанности – известный феномен последних лет. Члены организаций НОД и SERB часто нападают на оппозиционных активистов, регулярно громят народный мемориал памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. А недавно лидер Игорь Бекетов, известный в среде соратников под именем Гоша Тарасевич организовал срыв показа фильма про войну в Украине на кинофестивале «Артдокфест». За эти действия Бекетов и еще двое его соратников получили 7 суток административного ареста.

Но утверждать что-либо с уверенностью пока нельзя. Хотя бы потому, что налицо явная информированность и подготовка преступников. Для уличных державников не слишком характерная. Возможно, в данном случае речь идет уже о не о них, а о более профессиональном «спецэскадроне», отмечает «В кризис.ру».

«Сейчас в реанимации. Костюшко, д.2», – добавила Ретинская, сообщая о месте нахождения раненого Владимира Иванютенко.

«Гуляй Поле» напоминает, что сама Диана Ретинская в настоящее время находится в России подследствием. Ее и двух ее соратников Михаила Войтенко и Ильяса Миникаева необосновано обвиняют в незаконном хранение оружия и взрывчатки. Полиция явно совершила подлог улик, подбросив оружие и взрывчатку в машину Михаила Войтенко.

Недавно Диану Ретинскую вызывали для беседы в ФСБ. Представитель российской спецслужбы проводивший беседу, отметил, что не находит состава преступления в действиях Динаны Ретинской.

Несмотря на все это лидер «Антивоенного комитета» Диана Ретинская намерена и дальше продолжать борьбу против милитаризации России. Одно из главных требований «Антивоенного комитета» – остановить российскую агрессию против Украины.

«Гуляй Поле»