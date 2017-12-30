США, Россия и Украина: прогноз на 2018 год от Stratfor

«Апостроф» опубликовал прогноз американской разведывательно-аналитической компании «Stratfor»: Кремль усилит атаки против Украины, а в окружении Путина появятся отступники.

По мере приближения 2018 года Россия переживает сдвиги во внешней политике. Годы ухудшения отношений со США и Европой заставили Москву пересмотреть свои приоритеты и стратегию. И хотя ради того, чтобы избежать новой волны санкций, Кремль может пойти на определенные уступки в украинском вопросе, не стоит ожидать скорого разрешения конфликта на Донбассе. Об этом говорится в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании «Stratfor», который есть в распоряжении «Апострофа».

Москва смотрит на Восток

В рамках корректировки своей стратегии Россия будет концентрировать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2018 году. Пока КНДР работает над средствами ядерного устрашения, Кремль продолжит закулисную поддержку северокорейского правительства путем поставки топлива и поддержания торговых связей со страной-изгоем. Москва будет пытаться использовать Пхеньян в качестве рычага для переговоров со США, а также с Японией и Южной Кореей.

Китай также будет играть важную роль в международной стратегии России в 2018 году. Будучи крупнейшим торговым партнером России, Китай помог ослабить экономическую зависимость страны от Запада. Активизация сотрудничества позволит обеим странам изолировать себя от давления США и бросить вызов стратегическому положению Вашингтона в различных точках мира.

Отголоски холодной войны

Не менее важными в следующем году будут отношения Москвы с Западом. В 2018 году может возрасти напряженность между Россией и США. Вашингтон заявил, что в следующем году он может оказать давление на Россию с помощью самых разных средств, включая более тяжелый режим санкций и продажу летального вооружения Украине. В то же время США наращивают свою систему противоракетной обороны в Европе и Азии.

Хлебнув сполна жизни под санкциями, Москва решительно хочет не допустить дополнительных ограничительных мер со стороны Вашингтона в 2018 году. Учитывая это, Россия определит сферы, в которых она будет готова либо сотрудничать с США, либо вести переговоры об уступках. Такими сферами могут стать мирный процесс в Сирии, переговоры с Северной Кореей или конфликт в Украине. Тем временем Москва будет готовиться к тому, что ее связи с Вашингтоном еще более ухудшатся – из-за укрепления отношений в Азии и на Ближнем Востоке, а также из-за наращивания военных сил на пограничных территориях, например, развертывания ракетных систем «Искандер» в Калининградской области.

Вдобавок к беспокойству РФ по поводу санкций Европейский союз будет голосовать за продление ограничительных мер против страны в течение следующего года. ЕС, однако, не последует примеру Штатов, если те введут новые санкции в отношении Москвы за политическое вмешательство, несмотря на то, что 2018 год предоставит России широкие возможности для такого вмешательства в дела Европы. Италия готовится провести выборы к маю, и Кремль будет использовать свое проверенное оружие гибридной войны – дезинформацию, пропаганду и кибератаки – в надежде протолкнуть к власти в Риме более лояльное к нему правительство. В конце концов, если к власти придет популистское «Движение пяти звезд», то оно может нарушить единогласное голосование, требуемое для продления санкций ЕС против России в будущем. Влиять на результаты выборов будет непросто, как поняла Москва во время последних политических гонок во Франции и Германии. Тем не менее Россия будет продолжать сеять раздор среди стран-членов ЕС, даже если не достигнет своих целей в итальянских выборах.

Трудности внутри России

У Москвы будет множество внутренних проблем, с которыми предстоит столкнуться в следующем году. Ухудшение экономического положения России станет одной из самых больших трудностей. После официального выхода из рецессии в этом году страна погрузится в длительный период стагнации. Почти рекордное количество банков терпит банкротство, региональные власти не выполняют свои финансовые обязательства, все больше и больше компаний нуждаются в спасении. Эти проблемы будут тянуть у Кремля финансы, подрывать его фонды благосостояния и заставят правительство РФ взять в долг не менее 18 млрд долларов за рубежом. Поиск финансирования может осложниться, если США наложат санкции, которые будут препятствовать западным рынкам кредитовать Россию. Хотя укрепляющиеся экономические связи Москвы в Азии и на Ближнем Востоке предоставят ей альтернативные варианты.

В любом случае финансовые трудности слишком велики для Москвы. Кремлю придется позволить некоторым предприятиям, банкам и, возможно, даже региональным правительствам объявить дефолт, пока он пытается избежать дестабилизации политической системы в преддверии президентских и региональных выборов в следующем году.

Выборы, намеченные на март и сентябрь 2018 года, станут испытанием как для президента РФ Владимира Путина, так и для его противников. Однако, несмотря на шум в западных СМИ, у Путина нет реального конкурента. Его противники представляют собой целый спектр идеологий и личностей, и власть будет использовать их разногласия, чтобы разделить оппозицию.

Тем не менее правящая партия «Единая Россия» понимает, что мощная волна протестных движений, особенно среди молодых россиян, требует от нее новой стратегии. Кремль с этой целью запустит свежую информационную кампанию, которая должна будет зацепить молодежь и попытаться активизировать электорат. И когда Путин, вероятнее всего, будет переизбран на еще один срок, его администрация будет использовать эту победу, чтобы восстановить веру в его легитимность.

Различные оппозиционные группы в свою очередь проведут протесты по всей России в преддверии голосования и могут даже провести массовые демонстрации после переизбрания Путина.

Народные волнения не будут единственным политическим вызовом, ожидающим Путина в его новый срок. В следующем году внутренние распри в Кремле усилятся. В то время как влиятельные представители элит, такие как чеченский лидер Рамзан Кадыров и нефтяной магнат Игорь Сечин, отступятся от Путина ради собственных интересов, президент России окружит себя своими самыми верными советниками, которые защитят его и помогут реализовать его политику. Путин не будет расправляться с отступниками, но может совершить перестановки в администрации, чтобы ограничить их власть. Результатом станет еще более централизованное, авторитарное президентство и более фрагментированная политическая система.

По сравнению с президентскими выборами, региональные голосования обещают более жесткую гонку для «Единой России». Либеральные оппозиционные группы добились успехов на региональных выборах в этом году. Чтобы не допустить повторения их успеха на выборах 2018 года, Кремль будет использовать их разногласия. Москва может также принять жесткие меры, чтобы попытаться ограничить протесты по всей стране, одновременно позволив некоторым демонстрациям продолжаться, чтобы таким образом ослабить политическое напряжение в России.

Ситуация в Украине

Новый год принесет свою долю нестабильности для Украины. Так, страна проведет 2018 год в подготовке к президентским и парламентским выборам, которые предстоят в 2019 году. Это будут первые выборы после досрочного голосования, последовавшего за массовыми протестами на Майдане в 2014 году. По мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти довольно вероятны, как возможны и досрочные выборы.

Но Украина не будет отклоняться от своего прозападного курса, ведь будет переживать еще один год войны на востоке страны. Хотя США и Россия приступят к переговорам по конфликту на Донбассе и могут даже продвинуться в вопросе миротворцев ООН, решение в более широком смысле останется недостижимым в 2018 году. В результате Украина продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США и западных партнеров, в то время как сама она будет стремиться к дальнейшей интеграции с Польшей и странами Балтии в сферах экономики, энергетики и безопасности.

Тем временем Россия активизирует свою гибридную военную кампанию – подразумевающую кибератаки и громкие убийства – против Украины и ее сторонников.

«Stratfor»