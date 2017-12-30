В США не видят альтернативы Минским соглашениям

В США так же надеются, что после переизбрания Путина Минские соглашения удастся воплотить в жизнь.

Об этом спецпредставитель Госдепа США заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что окно возможностей открывает и кампания по переизбранию президента Путина, когда это может быть в интересах России решить, наконец, вопрос по Донбассу», – заявил Волкер.

Минские соглашения, как представляют в США, включаю в себе две фундаментальные идеи — безопасность и политические шаги с целью адресовать проблемы местного населения. Российская сторона постоянно жалуется, что Украина со своей стороны не выполняет Минские соглашения, не предпринимая необходимые политические шаги. В США понимают, что это совсем не так, но в тоже время отчасти признают справедливость жалоб России, которая требует выполнения политической части соглашений.

Курт Волкер напомнил, что закон об амнистии хотя и был принят в Украине, но до сих пор его не подписал президент. Украина ждет прекращения огня.

В тоже время США справедливость утверждения украинских властей о невозможности проведения местных выборов, пока у Украины нет физического доступа на территорию на территорию Донбасса. Волкер поддерживает украинскую сторону в том, что сначала должна быть обеспечена безопасность, и только после этого можно приступать к выполнению политической части.

Волкер полагает, что переизбрание Владимира Путина на пост президента позволит приступить к реализации Минских договоренностей.

«Гуляй Поле»