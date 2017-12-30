Россия считает Украину частью своих стратегических интересов

Волкер считает, что цели России в отношении Украины не изменятся.

Об этом спецпредставитель Госдепа США заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что Россия хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты, частью большой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство дружественное России», – заявил Волкер.

Волкер подчеркнул, что на выходе получается ровно обратное. Правительство Украины сейчас более скептическое в отношении России, более националистическое и прозападное, чем когда-либо.

«И это отношение сейчас укрепляется в молодом поколении украинцев, потому что все что они знают, это вторжение России на территорию их страны и насилие, которое исходит от этого вторжения. Так что это России решать, в чем ее интерес, но пока это не работает», – отметил Волкер.

Если цели России останутся прежними, то, как полагает Волкер должна измениться тактика. Оккупационное удерживание территории не работает.

«Конечно, Россия будет вести борьбу за сердца и умы украинцев еще долго, и никого это не должно удивлять, но это должно происходит на законном поле, а не когда Россия вторгается в Украину и забирает ее территории», – отметил Волкер.

«Гуляй Поле»