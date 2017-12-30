США и Россию ожидает долгий период разногласий по вопросу статуса Крыма

При этом в США не намерены признавать Крым российской территорией. Но пока в США сосредоточены на реализации Минских договоренностей.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что США не признают Крым российской территорией.

«Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию», – подчеркнул Волкер.

Далее Волкер отметил, что в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что это позволяет на данном этапе сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. Минские соглашения, как полагает Волкер – дают возможности для достижения мира в Украине. Важно добиться соблюдения всех положений договоренностей. К сожалению Волкера пока это не наблюдается.

«С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса», – отметил Волкер.

«Гуляй Поле»