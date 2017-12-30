Волкер надеется на установление мира в Украине в 2018 году

При этом спец представитель подчеркнул, что все зависит от политической воли и желания Кремля.

Об этом спецпредставитель Госдепа США заявил в своем интервью на радиостанции «Эхо Москвы».

«Я все еще очень обнадежен в отношении Украины и хотел бы увидеть мир в Украине в 2018 году», – заявил Волкер.

Он отметил, что это потребует от России отвода войск, вооружений и любой поддержки из Донбасса. Но для этого, как подчеркивает Волкер – нужны гарантии безопасности. Необходимо время и безопасное пространство, чтобы можно было выполнить требования Минских соглашений: провести местные выборы, провести избирательную кампанию, в конце концов, чтобы Верховная Рада начала процесс амнистии, чтобы специальный статус регионов, за который Рада уже проголосовала, был приведен в исполнение после выборов.

«Для всего этого и нужны миротворческие силы на Донбасе. И я все равно надеюсь, что мы сможем этого достичь, и что Россия хочет разрешить все эти вопросы и восстановить территории Донбаса за Украиной», – подчеркнул Волкер.

В этом смысле ноябрьская встреча Курта Волкера и Владислва Суркова – стала полным разочарованием. Не удалось добились прогресса в вопросе миротворческой операции на Донбассе. Надежда возлагается на планируемую в начале будущего года новую встречу, дата которой пока не оговорена.

«Гуляй Поле»