Поставки летального оружия Украине – это снятие эмбарго наложенного Обамой

В США считают, что снятие снятие эмбарго на поставки летального оружия, позволяет относиться к Украине, как к любой другой стране.

Спец представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал об этом в своем интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«У США установлены отношения в области обороны со многими странами, но Украина была, по сути, выделена в отдельную категорию. Так что сейчас сняты ограничения, что позволяет относиться к Украине как к любой другой стране», – заявил Волкер.

По мнению Волкера это решение стало, на самом деле, только снятием ограничений времен администрации Обамы. Напомним, что президент Обама в свое время наложил ограничения на одобренное Конгрессом оказание помощи Украине со стороны США.

«Что касается Украины, то здесь речь идет об очень узком вопросе — мы имеем страну, которая защищает свою территорию, потери которой составили уже больше десяти тысяч убитыми в этом конфликте, который не прекращается три с половиной года», – подчеркнул Волкер.

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