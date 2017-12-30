Более 48 тысяч «ихтамнетов» воевали в Сирии

И это только военные, участие которых подтвердили официально в Кремле.

После оккупации Крыма, участия в войне на Донбассе, российские военные участвовали в фактической оккупации Сирии. Всего через командировки в Сирию прошли более 48 тыс российских военнослужащих из 20 подразделений Вооруженных сил России, об это сообщает «InformNapalm» опираясь на результаты собственного расследования.

Накануне эту информацию в своем выступлении подтвердил лично президент России Владимир Путин. Он отметил в своем выступлении, что в Сирии побывали представители практически всех военных профессий.

«За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат. Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники», – заявил Владимир Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в сирийской операции.

Отметим, что участие российских военных в боевых действия в Украине и в Сирии отрицается российским государственным и военным руководством. Появился даже мем – «ихтамнет» – которым обозначают российских военнослужащих в Украине и Сирии. В Украине, как в случае задержания украинскими военными капитана Евгения Ерофеева, сержанта Александра Александрова, по официальной версии – уволены в запас, еще до того, как отправились воевать на Донбасс. Позже такие же заявления звучали от российских официальных лиц насчет задержанного в Украине Виктора Агеева. Агеев утверждает, что попал в Украину после подписания контракта.

Еще один сослуживец Ерофеева и Александрова – прапорщик Николай Каландаров погиб на территории Сирии в 2017 году. Информация о гибели самарского контрактника обнаружилась в пресс-релизе независимой группы расследования Conflict Intelligence Team (CIT). По словам жителей, свежая надпись на мемориале появилась не позднее 21 июня 2017 года. Тот факт, что имя Николая Каландарова и его звание было нанесено на памятник, предположительно говорит о том, что он служил в Вооруженных силах РФ по контракту.

Несколько месяцев назад на мемориале «Самарцам, погибшим в необъявленных войнах» появилась новая фамилия — Н. Д. Каланда… Опубліковано Conflict Intelligence Team 8 листопад 2017 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что в самой России время от времени всплывают факты свидетельствующие об участие российских военных боевых действиях в различных уголках планеты. Так недавно стало известно, что российских военных заметили в Судане.

Помимо этого, в боевых действиях на стороне России активно используются частные военные компании (ЧВК), которые, как считают эксперты – «замаскированные» регулярные подразделения российских вооруженных сил. Особую известность приобрела ЧВК «Вагнера», возглавляемая полковником Дмитрием Уткиным. Служба безопасности Украины (СБУ) представила доказательства военных преступлений совершенных наемниками из ЧВК «Вагнера». СБУ продолжает свое расследование, в ходе которого установила участие более 2 тыс наемников ЧВК «Вагнера» в боевых действиях на Востоке Украины.

Наемники ЧВК «Вагнера» были и в Сирии. «Гуляй Поле» напоминает, что двое наемников ЧВК «Вагнер» – Григорий Цуркану и Роман Заболотный– попали в плен к боевикам «Исламского государства». Позже появилась информация от том, что одного из них – Романа Заболотного – боевики казнили.

«Гуляй Поле»