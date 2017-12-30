После Донбасса эти военные участвовали в фактической оккупации Сирии.

48 000 российских военнослужащих прошли через войну в Сирии. Многие из них также участвовали в захвате Крыма и оккупации украинской территории на Донбассе. Статистика расследований международного разведывательного сообщества InformNapalm раскрывает целый перечень воинских формирований ВС РФ, военнослужащие которых участвовали в агрессии: как против Украины, так и против Сирии.

Более 48 000 российских военнослужащих прошли через Сирию

28 декабря, российское издание РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина сообщило, что в военной операции в Сирии участвовало более 48 000 военнослужащих ВС РФ.

«За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат. Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники», – заявил Владимир Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в сирийской операции.

Официальный Кремль в очередной раз продемонстрировал не последовательность и лживость своих заявлений. Долгое время официальные представители РФ упорно отрицали любую информацию о присутствии российского сухопутного контингента в Сирии. Несмотря на неопровержимые доказательства, периодически появляющиеся в СМИ, первые лица Кремля продолжали вторить заученные еще со времен захвата Крыма и вторжения на Донбасс фразы про «ИхТамНет».

После Донбасса они оккупировали Сирию

За 2 года международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало более 150 материалов по российскому военному присутствию в Сирии. Значительная часть этих расследований не только раскрыла подробную информацию о пилотах ВКС России, бомбивших мирное население и оппозиционные Башару Ассаду группы сирийских повстанцев, но и составила доказательную базу на сухопутные российские подразделения тайно воюющие в Сирии.

В ходе расследований InformNapalm установлено, что в боевых действиях в Сирии участвовали военнослужащие, как минимум, из 20 подразделений ВС РФ, которые не входили в состав обеспечения ВКС России и персонала военных баз РФ.

Это военнослужащие морской пехоты, связисты, мотострелки, военнослужащие ССО РФ, а главное — артиллеристы: 336-й ОБрМП (879-й ОДШБ этой же бригады), 200-я ОМСБр, 61-я ОБрМП, 810-я ОБрМП, 27-я ОМСБр, 20-й полк РХБЗ, 1-я ИСБр, 2-я МСД, 200-я АртБр, 21-я ОМСБр, 28-я ОМСБр, 74-я ОМСБр, 7-я ТБр, 120-я АртБр, 34-я ОМСБр, 7-я в/база, 291-я АртБр, 66-я ОБрСвязи, 136-я ОМСБр и 18-я ОМСБр (участвовавшая в захвате Крыма практически в полном составе, который раскроем в новых расследованиях).

Отметим, что солдаты и офицеры большинства этих подразделений фигурируют также в расследованиях InformNapalm в контексте российской агрессии на Донбассе.

В конце 2016 года на Парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле была продемонстрирована видеопрезентация InformNapalm, в которой указаны 16 российских воинских формирований, военнослужащие 13 из которых ранее фиксировались на Донбассе. За 2017 год доказательная база по Сирии расширилась с 16 до 20 воинских формирований. А общее количество воинских частей России, кадровые военные которых прошли через украинский Донбасс, по данным InformNapalm, увеличилось с 75 до 83.

«InformNapalm»