123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Гуманитарная аура

Письма из оккупации: О чем думают дети Донбасса

Алекс Ветрович (Донбасс), специально для «Гуляй Поля»
30 декабря 2017

Украинцев поразило видео детей из Донецка, которые «сдали» своего преподавателя за критику боевиков. «Гуляй Поле» выяснило, что в головах у детей на оккупированных территориях.

Украинцев шокировала новость о детях в оккупированном Донецке, которые «сдали» своего преподавателя боевикам – они выложили в интернет видео, которое может грозить учителю и основателю одного из лучших в городе лицея Григорию Штейну тюремным заключением из-за критики так называемой «республики». На видеозаписи Штейн открыто называет боевиков «ДНР» бандитскими военными формированиями. При этом школьники не соглашаются с мнением преподавателя.

«Гуляй Поле» выяснило, что о чем думают дети, которые живут на оккупированных территориях.

Опухоль войны

От полученной информации щемит сердце. Неужели щупальца оккупации, как раковая опухоль, уже дотянулись до умов, сердец и душ тех, кому совсем скоро вершить будущее?

Признаюсь, именно эту проблему изучаю изнутри все годы военного противостояния. И совершенно уверенно могу заявить, что не все так просто. Как правило, дети, как губки, впитывают в себя идеологию и «правила игры» тех, с кем живут и воспитываются бок обок. Помните: «не та мать, что родила, а та, что воспитала».

ОРДЛОвские ребята 2014-15 годов и исхода 2017-го – это разные дети. В период начала активной фазы АТО это были запуганные, зажатые, замкнутые и не по годам серьезные подранки, «маленькие старички». Они вздрагивали при каждом артиллерийском раскате, по-взрослому рассуждали о войне и смерти, не придерживались четко какой-либо конкретной идеологии. Просто очень боялись войны и всего, что с ней связано. У многих в этот период уже были потери близких, жилья, здоровья. И еще, что примечательно, легко (украинские школы) переходили на украинский, с трудом подбирали нужные русские слова, чтобы точнее выразить мысль, и делали массу ошибок-украинизмов в текстах.

Григорий Штейн.

Сегодня, как и до войны, в городах ОРДЛО вновь звучит детский смех, проходят сотни самых разных детских праздников и развлекательных мероприятий. И ребята начали забывать войну. Но и они уже другие.

Оккупанты, следуя четко продуманной идеологии, буквально с первых месяцев затишья, когда вновь возобновили работу школьные и дошкольные учреждения, очаги культуры и СМИ, начали «промывку мозгов» просто-таки семимильными шагами.

Военно-патриотическая тематика – обязательное условие проведения всех гуманитарных уроков, внеклассных часов, различных творческих мероприятий. Именами «героев-ополченцев» названы школы и вузы, в скверах – памятники и мемориальные доски павшим, в т.н. общественных организация «Молодая республика» и иже с ней конкурсы, флешмобы, мастер-классы, диспуты и викторины на патриотическо-военную и пророссийскую тематики. У членов таких ОО «корочки», льготы, приоритет во всех житейских моментах. А сгоняют туда добровольно-принудительно молодежь как когда-то в ВЛКСМ. И белой вороной в коллективе быть никому не хочется…

Молодежи в спешном порядке выдаются паспорта т.н. «ЛДНР», их привлекают на митингах и пропагандистских мероприятиях. И это не разовые акции, а система.

Письма из оккупированного Донбасса: Миротворцы

Но что, пожалуй, самое главное: у многих близкие люди (родители, братья, дяди и т.д.) – служат (в том числе и в военной форме) т.н. новым «республикам», и имеют за это очень неплохие средства к существованию и для содержания своих отпрысков.

И потом, чего стоит бравурно-празднично-патриотическая пропагандистская реклама в СМИ о строительстве новых домов и восстановлении шахт и заводов, о замечательной работе школ, вузов и колледжей, развитии спорта и творчества, соцпомощи, бесплатных обедах и лечении и многом другом.

Все т.н. журналисты внушают, что Украина убивает и уничтожает Донбасс, а местная власть вместе с дружественной Россией делает все, чтобы в «ЛДНР» люди и дети были счастливы. И это вбивается в уши ежедневно: тук, тук, тук… Ты как все? Ты в команде? Хорошо. Тогда здесь тебе безопасно. Ты свой. У тебя иное мнение? Лучше прикуси язык и давай хором, строем, шагом: ать, два, три, строим новый мир, ать, два…

«Я не знаю, что сделать для мира»

Часто общаюсь с ребятами самых разных возрастов во всех городах и весях гетто. Они очень по-разному воспринимают то, что сегодня происходит в Донбассе. Что они, эти блокадные дети, думают о происходящем? Вот что ответили они на вопрос: как изменилась их жизнь за годы военного противостояния.

Анна А., – 16-летняя студентка колледжа управления. Девушка очень довольна тем, что смогла ею стать, т.к. из-за недобора принимают всех. А она с аттестатом «средним» в другое время никогда сюда бы не поступила. Считает себя патриотом «ЛДНР», так как республика ей все дала. «За нее, – говорит она, – сражались мой отчим, дядя и брат. Они и сейчас служат. А у меня льготы и все бесплатно. Я тоже хотела поступать в военную академию, но там очень большой конкурс. Зато я активистка в «Молодой республике» и постоянно ношу Андреевскую ленточку и восхищаюсь нашими мужественными и отважными ополченцами».

17-летняя Настя Р., живет между Донецком и Мариуполем. Вот ее рассказ: «В этом году стала студенткой ДонНУ. И это благодаря тому, что у меня льготы, так как брат служит в ополчении. Он патриот. Хотя рассказывает очень много всякого негатива, что творится в армии.
А я и за нас и за Украину. Там у меня мама и сестра. А тут – папа и брат. Пять дней в неделю я живу тут, а два – там. Когда сравниваю, вижу, как много вокруг вранья и откровенных нарушений прав людей».

«Моя жизнь, – рассказывает 14-летняя школьница Анастасия Д., – при республиках просто сказочная. Я активистка, часто принимаю участие в различных форумах, слетах, фестивалях. Мой дядя в «ЛНР» полковник и «большой человек», да и папа тоже носит погоны в полиции. Поэтому мне всюду «зеленая улица». Здесь я звезда. И не боюсь. Если начнется заваруха, папа сказал мы сразу в Москву уедем. Там у нас уже есть жилье. Так что я патриот».

Письмо из оккупации: «Пенсионная» жизнь в зоне АТО

Жительница Амвросиевки Катерина в свои 17 очень обеспокоена. Вот что говорит она:
– Мне очень больно от того, что творится сегодня в Донбассе. Кровавой земля наша стала, она устала, от убийств устала. Но мы живем здесь. Ходим в школу, думаем о будущем. Не знаю, каким будет мой аттестат, и признают ли его в Украине. Учусь я хорошо, пишу стихи, занимаюсь гимнастикой, много читаю. В нашем классе из 30 учеников осталось 20. Остальные уехали. Большинство учителей тоже в городе, но есть и те, кто покинул его навсегда.

У моей двоюродной сестры Алены в Горловке разбомбили дом и осколком тяжело ранило маму. У одноклассника Саши погиб отец. И вообще у нас в городе и в окружающих его селах очень много разрушений. Есть целые улицы, стертые с лица земли.

Наша школа до начала АТО была украинской. Теперь все предметы нам читают на русском, но украинский мы тоже учим. А преподаватель «мови» всегда разговаривает только на украинском языке и ее никто за это не осуждает, мы все ее любим. И вообще у нас в городе много людей говорят на украинском или на «суржике» и их никто за это не притесняет.

Мы так хорошо и дружно жили в единой стране, а теперь все изменилось. Нас почему-то стали презирать. У мирных людей в душах сейчас только страх, горечь и обида.

Юная макеевчанка десяти лет Диана О., откровенничает:

– Война это очень, очень страшно. В январе 2015 в Донецке осколком убило мамину подругу тетю Наташу и сильно ранило ее дочку Полинку. Ей только три годика. Они просто по улице шли из садика, и начался артобстрел. И там много людей раненых было, а Полинкина мама одна умерла совсем. Девочка сейчас лежит в больнице, ей врачи лечат ручку и ножку. К ней приезжает ее старенькая бабушка, жалеет ее, а о том, что мама погибла, не говорит. Бабушка боится, что Полинка расстроится и не выздоровеет. Мы тоже ее с мамой навещали и ничего не сказали. Мне ее очень сильно жалко. Как она теперь будет жить без любимой мамочки?

Пармезан с Чеснаковым. Кто помогает Суркову строить «ЛДНР»

Жительница Тореза 12-летняя Машенька С., говорит, что отличница, учится в пятом классе, занимается танцами, рисованием, легкой атлетикой. Рассказывает, что, несмотря на войну в городе работают все школы, секции, Дворец творчества. «Мы, – признается, – летом 2014 уезжали к родственникам в Запорожье. Но потом закончились деньги, и мы вернулись домой. Папа работает на шахте, а мама сейчас на шестом месяце беременности. Скоро у меня будет братик Андрейка. Дома у нас все есть, и я не хочу больше куда-то уезжать».

Девочка-подросток из Шахтерска с красивым именем Лилиана А., очень сильно переживает, что так безжалостно разрушают города. «Мы, – рассказывает она, – жили с родителями в Петровском районе Донецка. Летом 2015 нашу квартиру разбомбили, и мы переехали к бабушке и дедушке в Шахтерск. Когда дом разбомбили, мы были на море в Седово. Думали, что все обойдется и скоро закончится. Но стали бомжами. Хорошо, что все живы. У соседей мама погибла и бабушка. Жить на квартире очень дорого, вот мы и приехали к папиным родителям. Никому эта война не нужна».

Отличник, девятиклассник Богдан Н., из Снежного занимается в музыкальной школе по классу гитары. Он хотел оканчивать среднюю школу, но, вероятно, не выйдет из-за того, что на территории «ДНР» обучение недействительно. По-видимому, будет пытаться поступать в техникум на территории России. Очень обеспокоен, как получить паспорт. Говорит:

«Вся моя семья – мирные люди. Дедушка – заслуженный пенсионер, мама учительница, папа предприниматель. У нас в городе большой красивый дом. Не хотели его покидать, думали, обойдется. А теперь даже не знаю, что будет дальше».

Как вылечить ополчение головного мозга

У дончанки Анастасии Ж., такой взгляд на происходящее:

– Я живу с мамой и бабушкой. Хорошо учусь, активистка, увлекаюсь спортом. Мы никуда не уезжали, так как на это нет денег, а бабушка сильно болеет. Я училась в украинской школе, а теперь вообще обучаюсь дистанционно в Красноармейске. Раньше не хотелось садиться за уроки, а теперь, наоборот, стараюсь как можно больше сделать. Что я думаю о войне? Скажу своими стихами:

Я хочу, чтобы все изменилось,
Чтобы в город пришла весна,
Чтоб земля цветами покрылась
И забылась быстро война.

Чтобы слезы – только от счастья
И улыбок радостных свет.
Чтобы стерлись былые ненастья
И на Донбассе царил рассвет.

Я не знаю, что сделать для мира.
Я не знаю, могу ли помочь?
Я земли украинской «дитина»,
Но я и Донбасса верная дочь…

До слез тронули слова пятилетней дончанки Ариши, что живет с мамой в Киевском районе: – Я не люблю войну и дяденек, что стреляют. Мои бабуля и дедуля живут далеко в Святогорске и мне нельзя к ним поехать, потому что мама «невыездная», а я соскучилась. Вчера нас опять обстреливали, я плакала, и мама плакала, и братик Миша маленький, ему только один годик. Мы теперь часто не дома живем, а в страшном, темном грязном подвале. Там еще есть другие дети, мы вместе играем. Но здесь холодно, а я хочу домой, там осталась кукла Катя, слоник, верблюд и мишка Топтыгин. Им тоже там страшно. Дяденьки с автоматами, давайте с вами помиримся! Я вам подарю Топтыгина и угощу вкусными конфетами, что мне тетя Ира подарила, а вы нас не будете убивать, ладно?

Вот такие разные очень грустные и совсем не детские мысли и рассуждения тех, кто в столь юном возрасте уже успел познать горе, ужас и страх. И это тоже, увы, наша сегодняшняя реальность, от которой не спрятаться и не отмахнуться, с которой нужно жить. Правда, вопрос: «Как?» пока остается открытым…

Алекс Ветрович (Донбасс), специально для «Гуляй Поля»

Tags: Алекс Ветрович, война, Григорий Штейн, ОРДЛО, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены