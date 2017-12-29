Подлинность и законность следственных материалов не вызывает сомнений.

Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ провел фоноскопическую экспертизу, подтверждающую подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко. Об этом сообщает спикер пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Из результатов экспертизы следует, что слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия.

Таким образом Генеральная прокуратура Украины подтвердила законность получения аудио- и видеоматериалов по разговоров между Михаилом Саакашвили, Сергеем Курченко, Северионом Дангадзе. Тем самым подтверждается обоснованность предъявленных Михаилу Саакашвили, Сергею Курченко и Севериону Дангадзе подозрений.

В настоящее время допрошены, как свидетели и находятся под защитой государства около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений Михаила Саакашвили, Сергея Курченко, Александра Дынника, Севериона Дангадзе. Об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко – Лариса Сарган, подтверждая информацию о подлинности следственных материалов.

Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ проведено фоноскопічну експертизу,… Опубліковано Ларисою Сарган 29 грудня 2017 р.

«Гуляй Поле» напоминает, что Генеральной прокуратурой расследуется уголовное производство от 04 февраля 2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности); ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что 8 декабря Михаил Саакашвили был задержан. При этом координатор конструкторских групп украинских беспилотников и блогер Алекс Нойт сообщил некоторые пикантные подробности задержания Михаила Саакашвили.

Позже Сакашвили был помещен судом по домашний арест. Поддержку Саакашвили выражал российский политик Владимир Жириновский. В России считают, что Михаил Саакашвили используют, как «политический таран», что бы расчистить другим политикам дорогу к власти. Высказывалось мнение, что все действия Михаила Саакашвили в Киеве – калька с событие в Петрограде в октябре 1917 года.

Действия Саакашвили в Украине подвергаются активной критике.Политика считаю популистом, полагают, что он не разборчив в политических и личных связях, а его команда – попросту аферисты.

«Гуляй Поле»