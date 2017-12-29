Среди освобожденных заложников был опознан украинский дезертир

Бывшие сослуживцы дезертира пришли в негодование, и даже ярость узнав о его освобождении.

Среди освобожденных вчера заложников, бойцы 37 отдельного мотопехотного батальона обнаружили дезертира перешедшего с украинской стороны в ОРДЛО. Этот боец известн под своим позывным «Тайсон» Об этом сообщил на своей странице в Facebook Алексей Петров, экс-боец батальона.

«Пришло время поговорить об этом… Среди тех заложников, кто вернулся в Украину, на фото мелькает одно лицо, хорошо известное бойцам из 37 отдельного мотопехотного батальона. Фамилию называть не буду, достаточно позывного – некто Тайсон», – сообщил Петров.

По словам Петрова бывшие сослуживцы «Тайсона» увидев «его радостное, улыбающееся табло, от ярости заскрежетали зубами». Дело в том, что 37 отдельного мотопехотного батальона «Тайсон» приобрел печальную знаменитость своим «подвигами».

«Воен накосарезил в батальоне на «четыре пожизненных» и когда жаренным стало не просто пахнуть, а все вокруг почало шкварчать, то «великий» разведчик-диверсант, внучатый племянник Отто Скорцени, стал на лыжи в сторону дыры, заодно прихватив с собой двух сослуживцев, которые в тот момент лыко не вязали. (Их тоже обменяли). Сейчас у офицеров батальона, кто помнит тот случай, телефоны нежно-бордового цвета от звонков с единым вопросом из уст солдат, «Какого х… его обменяли?» – отмечает Петров.

Алексей Петров отмечает, что правильно поступили обменяв этого бойца. Попав из ОРДЛО в Украину «Тайсон» должен предстать перед судом и ответить за свои многочисленные «подвиги» во время несения службы в батальоне.

«Солдат числится, как добровольно перешедший на сторону врага, то есть в роли человека, совершившего воинское преступление. Его не убили Слава Богу и он не пропал без вести. Следовательно он есть в наших списках, как военнослужащий находящийся на той стороне. (Орки через несколько дней после исчезновения подтвердили тот факт, что у них есть такое чудо)», – отметил Петров.

Особо следует выделить в словах Алексея Петрова необходимость спасать любых украинских граждан оказавшихся в заложниках в ОРДЛО.

«Наша страна не бросает своих граждан, даже таких говнюков, как солдат с позывным Тайсон! Никого и никогда!», – подчеркнул Петров.

«Гуляй Поле»