Украина должна полностью отказаться от закупок российского газа

Закупочный контракт с «Газпромом» ни при каких обстоятельствах не может быть продлен.

Руководитель фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины, народный депутат Максим Бурбак считает вредными разговоры о закупке Украиной газа у российского «Газпром». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Разговоры о закупке газа в «Газпроме» вредны. Путин никогда не откажется от захватнической политики в отношении Украины. Имперская госмонополия «Газпром» – это не бизнес, а инструмент агрессии», – пишет народный депутат.

РОЗМОВИ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ГАЗУ У «ГАЗПРОМУ» ШКІДЛИВІ.Путін ніколи не відмовиться від загарбницької політики щодо України. … Опубліковано Maksym Burbak 29 грудня 2017 р.

Бурбак подчеркивает, что отказ правительства Арсения Яценюка от закупок российского газа была правильным стратегическим решением. Тогда украинскому правительству удалось провести энергетическую реформу, цель которой – полная энергетическая независимость страны в течение десяти лет, за счет собственной добычи газа, нефти и угля, диверсификации поставок топлива для атомной энергетики.

«Мы уважаем международное право и выполним решение Стокгольмского арбитража, который защитил наши права», – подчеркнул Бурбак.

В тоже время Максим Бурбак заявляет, что подход относительно торговли с российским агрессором, тогда, должно остаться неизменным – закупочный контракт с «Газпромом» ни при каких обстоятельствах не может быть продлен. Бурбак, особо подчеркивает, что разговоры или даже намеки на это – вредны. С 2020 года, считает Максим Бурбак отношения с «Газпромом» должны строится, только на на обеспечение транзита российского газа в Европу.

«Газовый рынок Украины и Евросоюза должно быть демонополизирован. Не вообще, и не с 2020-го, а сейчас. Наши реверсные закупки должны сохраняться, расширяться, и вылиться в полноценное присоединение Украины к газовой сети Евросоюза. Уже сейчас Украина должна договариваться об импорте американского LPG-газа, который уже поступает (!) В Литву и Польшу», – пишет Бурбак.

Максим Бурбак говорит, что проект «Nord Stream 2» должен быть окончательно «похоронен в 2018 году». По его мнению – иначе Европа не сможет обрести желаемую энергонезависимость.

«Гуляй Поле» напоминает, что вчера президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина готова закупать российский газ, но исключительно на своих условиях. Президент объяснил это желанием снизить тарифы на газ для населения.

«Гуляй Поле»