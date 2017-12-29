Российские спецслужбы активно используют украинских националистов в своих целях

Рядовые члены партий и движений даже не догадываются, что реализуют сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки, разработанные в России.

Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри Украины и расшатывания отношений со странами-соседями национал-патриотические силы Украины, а члены этих организаций чаще всего даже не догадываются о происходящем, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о том, есть ли у СБУ информация об использовании Россией для дестабилизации ситуации в Украине организаций национально-патриотической направленности, В.Грицак сказал: «Конечно. Если российские спецслужбы могут использовать офицеров СБУ, высокопоставленных должностных лиц как своих агентов не только для получения информации, но и для влияния на процессы, которые происходят в Украине, то они могут использовать и национал-патриотические силы».

Глава украинской спецслужбы выразил сожаление в связи с тем, что многие из тех, кто находится в этих организациях, «ни сном ни духом не ведают, кто на самом деле стоит за кулисами этой деятельности».

По его словам, достаточно сложно определить, когда российские спецслужбы используют национал-патриотов «в темную», а когда эти организации осознанно ведут деятельность в ущерб Украинскому государству.

«В выявлении таких граждан должны помогать и государственные органы, и общественно-политические объединения, и тогда нам будет намного легче документировать такие преступления… Также, если кто-то из представителей национал-патриотической среды заподозрит своего сподвижника по партии или общественной организации в работе на российские или другие спецслужбы, он может нам сообщить, анонимно или напрямую, и мы обязательно проверим эту информацию», – пояснил В.Грицак.

«Гуляй Поле» напоминает, ранее глав СБУ Василий Грицак рассказал о причастности российских хакеров к кибератакам против Украины, а так же о ходе расследования в отношении использования Россией ЧВК «Вагнер» на Донбассе.

«Интерфакс-Украина»