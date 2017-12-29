Украина вводит антидемпинговые меры против российского импорта

Россия будет платить антидемпинговую пошли за импорт своей арматуры и катанки в Украину.

Межведомственная комиссия по международной торговле в соответствии с Законом Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта» ввела антидемпинговые пошлины на поставки арматуры и катанки из Российской Федерации. Об этом сообщает правительственный орган печати «Урядовий кур’єр».

Антидемпинговое расследование в отношении арматуры и катанки из Российской Федерации было начато в феврале 2017 года по жалобе «ArcelorMittal Кривой Рог». При расследование рассматривался импорт арматуры и катанки в Украину за 2016 год.

Отметим, что катанка широко используется в кабельной промышленности для производства проводов и кабелей, в черной металлургии – в качестве раскислителя, а также в производстве метизных изделий.

Комиссия рассмотрела представленные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину арматуры и катанки из России. По результатам рассмотрения Комиссия признала наличии в период расследования демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России.

Комиссия дала положительное заключение о наличии существенного вреда, причиненного национальному товаропроизводителю, что подтверждается ухудшением социально-экономических показателей национального товаропроизводителя в течение 2014-2016 гг.. В частности, в выводах комиссии говориться о сокращении объемов производства на 8,55% и уменьшения объема использования производственных мощностей на 10,85%. Отмечается так же существенное уменьшение объемов продаж товара на внутреннем рынке Украины на 1,75% и доля национального товаропроизводителя на внутреннем рынке Украины на 7,20%. Это привело к сокращению персонала украинских предприятий на 15,37%, а так же заметно уменьшился объем инвестиций – 8,01%.

В выводах комиссии отмечается, что за указанный период демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России значительно снизились цены на подобный товар. При этом цены демпингового импорта были ниже цен аналогичного товара национального товаропроизводителя;

Установленная, таким образом, причинно-следственная связь между демпинговым импортом в Украину арматуры из России и существенным вредом, причиненным национальному товаропроизводителю требую введения антидемпинговых мер.

Комментарии заинтересованных сторон, полученные по результатам рассмотрения информации, не содержали достаточно существенных и обоснованных аргументов и фактов, которые могли бы повлиять на изменение выводов, сделанных о наличии факта демпинга, причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю и причинно-следственной связи между демпинговым импортом и нанесенной вредом.

В качестве окончательных антидемпинговой мер пошлина на российский импорт арматуры и катанки в Украину. Размер пошлины определен в 15,21% от таможенной стоимости поставляемого товара. Отмечается что взимание антидемпинговой пошлины не является и не может являться препятствием к таможенному оформлению товара.

Такая же по размеру пошлина устанавливается и для импорта арматуры и катанки на которую нет сертификатов подтверждающих ее происхождение из других сран.

Решение Комиссии вступает в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

«Гуляй Поле» напоминает, что накануне замминистра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская объяснила, с чем связан рост товарооборота с Россией, за последний год.

«Гуляй Поле»