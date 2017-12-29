СБУ выявила более 2 тысяч членов ЧВК «Вагнера» воевавших против Украины

СБУ установила, что погибший в сбитом Ил-76 десантник и член ЧВК «Вагнера» – близкие родственники.

Среди погибших десантников самолета Ил-76, к уничтожению которого в 2014 году причастна ЧВК «Вагнера», был близкий родственник самого «вагнеровца», заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» он рассказал, что СБУ продолжает работу по установлению членов ЧВК «Вагнера» к военным преступлениям на территории Украины и других государств.

«На сегодняшний день нами установлено уже более 2 тысяч человек из ЧВК», — уточнил он.

Глава СБУ рассказал: «Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и 9 членов экипажа. Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцов – предатель Украины из Севастополя, проходит службу в ЧВК «Вагнера» и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184″.

По словам В.Грицака, у украинской спецслужбы есть документальная информация, что часть «вагнеровцев» почти ежедневно летом 2014 года обстреливали Луганский аэропорт.

«Мы устанавливаем степень родства этих людей, но могу сказать, что это близкий родственник, и, представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник служит в ЧВК», – подытожил В.Грицак.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в своем заявлении подчеркнул факт: частная военная компания (ЧВК) «Вагнера» является прикрытием для фактически действующего подразделения специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. Так же были представлены доказательства военных преступлений ЧВК «Вагнера» в Украине и связи этого диверсионного подразделения с сербскими наемниками, а так же участие самих «вагнеровцев» в боевых действиях в Сирии.

Глава СБУ, так же обвинил ЧВК «Вагнера» в причастности к крушению военного самолета Ил-76 под Луганском, штурму аэропорта «Луганск», участию в захвате Дебальцево и других украинских населенных пунктов.

Помимо этого, в СБУ опубликовали запись телефонного разговора между полковником Дмитрием Уткиным и генерал-майором России Евгением Никифоровым от января 2015 года в период активных боевых действий в Дебальцево. На записи собеседники говорят об отправке группе «Вагнера» куратора и потерях ЧВК.

Ранее сообщалось, что Василий Грицак рассказал о причастности российских хакеров к осенним кибер-атакам на украинские информресурсы.

«Интерфакс-Украина»