В 2017 году «Укроборонпром» передал в войска 3 673 единицы вооружений

На вооружение украинской армии было принято более десяти видов нового вооружения и военной техники, которая была создана предприятиями «Укроборонпрома».

Государственный концерн «Укроборонпром» в течение 2017 года передал в войска 3 673 единицы вооружений и военной техники, в том числе 2 053 – новой и модернизированной, сообщает пресс-служба концерна. Украинские войска получили танки, БМП, самолеты, артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны и другую боевую технику и оружие.

«Вся Украина могла наблюдать за самыми масштабными передачами оружия с участием первых лиц государства. Например, только в октябре этого года, Вооруженные Силы Украины в один день получили более 200 единиц вооружения на военном полигоне в Житомирской области», – говорится в сообщении.

Как указывают в пресс-службе концерна, кроме публичных мероприятий, в течение года десятки заводов «Укроборонпрома» передавали защитникам новое, модернизированное и восстановленное вооружение, которое сразу направлялось в военные подразделения.

Речь, прежде всего, идет о около полутора сотни танков различных модификаций, восстановленных на бронетанковых предприятиях, десятки новых БТР-4 и БТР-3 от «ХКМБ им. Морозова» и «Киевского бронетанкового завода», новые РЛС и средства РЭБ от запорожской «Искры», ракетное вооружение от КБ «ГККБ «Луч» и ГАХК «Артем» и сотне других образцов вооружения от заводов концерна.

«Украинская армия станет еще сильнее благодаря очередной партии, состоящей из более чем двух сотен единиц бронетехники, артиллерии, самолетов, зенитно-ракетных комплексов и других образцов техники», – цитируют заявление президента Украины Петр Порошенко в пресс-службе концерна.

Кроме того, именно в 2017 году был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», разработанный ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», входящая в состав ГК «Укроборонпром». Это позволило создать все условия для развертывания серийного производства этого оружия.

В целом, только за этот год на вооружение украинской армии было принято более десяти видов вооружения и военной техники, которая была создана предприятиями «Укроборонпрома».

«Гуляй Поле»