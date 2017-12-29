С освобожденными заложниками и их семьями работают медики и психологи

Освобожденным заложникам оказывают необходимую медицинскую помощь и помогают с психологической реабилитацией. Многие из них пережили пытки и издевательства находясь в ОРДЛО.

На сегодняшний день 24 бывших заложников-военнослужащих проходят медицинский осмотр и реабилитацию в военном госпитале, 41 человек из освобождены, среди которых как военные так гражданские лица находятся в больнице ГУД. Об этом на своей странице в Facebook пишет вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«У многих – есть застарелые травмы головы, выбиты зубы, свидетельствует о пытках (многих сильно били в первые трудные дни) …. Всем будет оказана медицинская помощь, стоматологические услуги», – пишет Ирина Геращенко.

Як поінформували мене керівники медичних установ, насьогодні 24 екс- заручники військовослужбовці проходять медичний огл… Опубліковано Iryna Gerashchenko 28 грудня 2017 р.

По словам вице-спикера спикера ВР с освобожденными и их семьями активно работает команда психологов Вадима Свириденко, помогая им в психологической реабилитации и интеграции в обычную жизнь, после всего ими пережитого.

Про обязательность такой психологической помощи, как передает «Depo.Донбасс», накануне рассказал подполковник запаса ВСУ Андрей Гречанов, который был освобожден из плена боевиков в ноябре 2015 года. Он, основываясь и на своем личном опыте, считает, что психологическая реабилитация для освобожденных украинских заложников должна быть обязательной.

«Я думаю, что реабилитация должна быть обязательной. В моем случае никакой реабилитации не было. Мне ее никто не предлагал, я сходил к батюшке, к священнику, поговорил с ним, исповедался. Это была вся моя реабилитация. А она просто необходима. Человеку нужно хотя бы выговориться, с ним нужно поговорить…», – рассказал Гречанов.

По его словам, поддержки родных и близких в этом деле недостаточно.

«Из своего опыта, я пытался отделить родных от этой проблемы, чтобы даже мысленно не сочетать родных и плен или боевые действия. Я думаю, должен работать психолог, профессионал», – сказал он.

Еще один бывший пленный Владимир Жемчугов также добавил, что не согласен с тем, что для реабилитации освобожденных заложников нужно как можно быстрее доставить домой.

«Ни в коем случае людей нельзя отпускать домой. Я против этого. Люди не понимают, кажется – «вот, скорее домой». Ничего там не решится. Человека не было два-три года дома, мужа не было два-три года дома. Там бытовые проблемы. Человека надо подготовить к жизни, дать помощь, передать в наш социум, узнать, какие там у него проблемы. Только индивидуальный подход», – считает он.

Со своей стороны Министерство социальной политики Украины прорабатывает все технические детали оказания помощи и в ближайшее время освобождены получат одноразовую денежную помощь.

«Много друзей и знакомых звонят и запитують- чем помочь ребятам? Это хорошая инициатива и мне кажется, больше всего они мечтают об отдыхе и маленькое путешествие с семьями. Поэтому можно подарить реализацию такой мечты», – пишет Ирина Геращенко.

«Ключевое – не забывайте в эти дни о семьях тех, кто еще остался. Они сейчас требуют особого психологической поддержки и внимания», – подчеркнула Геращенко.

В конце своего сообщения Ирина Геращенко подчеркнула, что продолжатся работа по реализации второй этап освобождения еще 103 заложников остающихся в ОРДЛО.

«Гуляй Поле»