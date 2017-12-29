Трамп рассчитывает на честное расследование со стороны Мюллера

Трамп утверждает, что все обвинения против него – это козни демократов. А само расследование в наихудшем свете представляет США в мире.

Президент США Дональд Трамп надеется на справедливое расследование со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году. Об этом он заявил в опубликованном вечером 28 декабря New York Times интервью, которое издание назвало импровизированной получасовой беседой в гольф-клубе Трампа в штате Флорида.

«Все знают, что не было заговора, и я думаю, что он будет честным», – заявил Трамп, говоря о спецпрокуроре Мюллере.

Президент также заявил, что расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США «плохо выглядеть» перед миром.

«Это подает страну в неприглядном свете, и ставит ее наихудшую позицию. Чем скорее они разберутся, тем лучше для страны», – подчеркнул Трамп, отметив, что это расследование только усиливает его сторонников.

Трамп также сказал New York Times, что не знает, сколько времени продлится расследование прокурора. Юристы Трампа в последние недели говорили о том, что расследование Мюллера может в ближайшее время завершиться, вероятно, до конца 2017 года. Сам Мюллер сроков не своего расследования никак комментирует.

Трамп повторил свое утверждение о том, что демократы придумали обвинения о вмешательстве России в выборы, «как обман, как уловку, в качестве предлога для оправдания собственного проигрыша». Он сказал, что «все знают», что его соратники не вступали с россиянами в сговор, даже когда он настаивал что «настоящие истории» касаются, как раз таки демократов, которые работали с россиянами во время кампании в 2016 году.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связей с его кампанией, называя это «охотой на ведьм». В том числе обвинял Мюллера в незаконном получение документов по расследованию. Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в соответствующих связях.

Бывший внешнеполитический советник избирательной кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос признал себя виновным в том, что он лгал агентам ФБР, как и экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Оба сотрудничают со следователями Мюллера.

Бывшему главе президентской кампании Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу были выдвинуты обвинения в заговоре и лжи федеральным агентам. Они это отрицают.

В январе разведывательные службы США обнародовали данные, согласно которым российское правительство проводило согласованную кампанию по воздействию на выборы 2016 года в США в пользу Трампа.

Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайт Демократической партии и предвыборную команду кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на результат выборов. «Гуляй Поле» напоминает, что российские хакерские атаки предпринимались и против Украины, польские кибервойска сумели отбить эту атаку.

Недавно, как писало «Гуляй Поле», ФБР официально обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о кипрском фиале американского банка «Federal Bank of the Middle East» (FBME), который использовался богатыми россиянами с политическими связями, сообщает Guardian. В отношении этих россиян у правительства США есть подозрения в отмывании ими денег.

Запрос о деятельности кипрского филиала банка FBME, связан с тем, что Кипр стал ключевой страной в выявлении незаконных финансовых схем и возможных связей между штабом президентской кампании Дональда Трампа 2016 года и Кремлем. Эти схемы расследует в рамках «дела Манафорта» спецпрокурор США РобертМюллер.

Люди близкие к ФБР, сообщили Guardian, что федеральные следователи и Казначейство США обратились в Центральный банк Кипра в ноябре, чтобы получить подробную информацию о FBME, которая была закрыта в этом году.

Один из информаторов Guardian, связанный с ФБР, подчеркнул, запрос к кипрским властям связан с продолжающейся проверкой Мюллером Пола Манафорта, бывшего руководителя штаба предвыборной кампанией Дональда Трампа. Напомним, в октябре Манафорту было предъявлено обвинение в связях с Россией. Есть подозрения, что финансовые потоки на президентскую компанию Трампа из России поступали в США через кипрские банки.

В самом FBME решительно отрицают все обвинения в том, что банк является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности.

Центральный банк Кипра, отказался от комментариев. Офис специального адвоката США также отказался от комментариев.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что FBME является предметом двух американских расследований: один – в блок кредитных карт банка, а другой – в отмывание денег из России. По словам Bloomberg, связанное с Россией расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских фондов на рынок недвижимости в Нью-Йорке.

«Гуляй Поле» напоминает, что в своем интервью кипрской газете «Симерини» глава российского МИД Сергей Лавров заявил о поддержке Россией Кипра в решении проблемы оккупации северной части страны.

«Гуляй Поле»