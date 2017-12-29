Российское военное присутствие в Армении

Нужны ли Армении такие защитники, а Украине такие «миротворцы»?

Конфликт между армянским и азербайджанским народами всегда умело подогревался внешними игроками, в том числе из бывшего имперского центра СССР в Москве. Как говорится – «Разделяй и властвуй». Ничего нового в этом принципе нет, однако его применение уже современными российскими неоимпериалистами до сих пор позволяет успешно манипулировать чувствами национальной розни и страха войны в этом неспокойном регионе.

Именно поэтому регион накачивается российскими вооружениями по обе стороны конфликта. А для более эффективного контроля как Армении, так и Азербайджана, в регионе развернута группировка вооруженных сил Южного военного округа РФ численностью около 4 тысяч военнослужащих.

Основу этой группировки составляет 102-я военная база (войсковая часть 04436), имеющая в своем составе три мотострелковых полка (123-й мсп в Ереване, 124-й мсп и 128-й мсп в Гюмри), 992-й артиллерийский полк, 988-й зенитный ракетный полк (оба в Гюмри), 116-й отдельный танковый батальон, 772-й отдельный разведывательный батальон, дивизионы реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», батальон связи, и инженерно-саперный батальон, рота химзащиты, материально-технического обеспечения. На вооружении базы до 100 танков, около 300 бронемашин. Арендная плата за базу в Гюмри не взимается, Армения обеспечивает ее необходимыми видами коммунальных услуг. На территории Армении также дислоцированы отдельные дивизионы ВС РФ зенитно-ракетного комплекса С-300 В и «Бук-М2», авиационные эскадрилии истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-24П и Ми-8МТ в составе 3624-й авиационной базы на аэродроме Эребуни в районе города Ереван.

В декабре 2005 года было объявлено о расширении российской 102-й военной базы. В 2010 году в Договор о функционировании базы внесли изменения, согласно которым срок пребывания российской военной базы с начальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть аж до 2044 года.

В период до 2020 года планируется поставка новейших вооружений, уже прибыли и используются системы разведки «Наводчик-2» и «Орлан-10», специальные снайперские винтовки, гранатометы. Более того, на высшем политическом уровне РФ и подконтрольной России Армении принято и ускоренно реализуется решение про создание совместной группировки российско-армянских войск под объединенным, фактически российским командованием.

Однако, кроме угрожающей, жандармской функции военного кулака РФ, который грозит окрестным странам и контролирует собственно внутреннюю политику Армении, есть и другая негативная сторона российских военных сил, в том числе печально известной 102-й военной базы под командованием генерал-майора В. Устинова.

Эта военная база словно магнит притягивает беду, имеет очень дурную репутацию не только среди местного населения, но и даже среди российских контрактников-военнослужащих, которые вследствие отсутствия работы в регионах РФ и страха оказаться на необъявленной войне в Украине, вынуждены довольствоваться хотя бы такой возможностью заработать деньги. Про это свидетельствуют даже сухие факты. Посудите сами.

12 января 2015 года, буквально на весь мир прогремело поистине нечеловеческое преступление явного дегенерата в российской военной форме со 102-й военной базы Пермякова, который уничтожил многочисленную армянскую семью Аветисян в их собственном доме по улице Мясникяна в городе Гюмри, куда он «зашел попить воды». Зверски были убиты семь человек, в том числе двухлетний ребенок и шестимесячный младенец. Стало известно, что вопреки подписанному в 1997 году армяно-российскому соглашению, командование 102-й российской военной базы своевременно не известило местную полицию о вооруженном дезертире Пермякове, которого могли бы арестовать еще до совершения преступления.

Более того, по сообщениям прессы, командовавший тогда 102-й военной базой полковник Андрей Рузинский, был даже повышен в должности и командовал российско-террористическими войсками на оккупированных РФ украинских территориях в районе так называемой “Луганской Народной Республики” и рассматривался в январе 2016 года на должность начальника штаба так называемого «2-го армейского корпуса» незаконного военного формирования террористов.

Эта трагедия вызвала невиданные по масштабам протесты местного населения по всей Армении, которые вылились в ожесточенные столкновения протестующих с полицией против беспредела российских военных.

А что стало с убийцей? После громкого судебного процесса в Армении, вынужденных, цинично-фальшивых слов сочувствия и грозных заявлений российских официальных лиц про суровое наказание маньяка-убийцы, было решено вывезти «раскаявшегося» убийцу на территорию РФ «для отбывания наказания». Не исключено, что он, как «ценный» для российского режима маньяк, среди подобных же преступников, затем будет поставлен перед чудесным выбором – отправиться в «командировку» в Украину убивать уже украинских граждан в составе «ихтамнетов» по примеру своего начальника военной базы или быть тихо задушенным где-нибудь в российской тюрьме.

А армянские граждане лишь пытаются восстановить справедливость и реально наказать преступника по заслугам, наивно апеллируя к повторному расследованию и решению суда. Местного армянского и «союзного» российского. Однако, какое имеет значение для РФ и местных пророссийских политиканов жизнь какой-то там армянской семьи? Главное власть, даже ценой такого национального позора.

Было ли такое преступление закономерным в условиях нахождения в этом армянском городе российских военнослужащих? Очевидно да, потому что вокруг этой российской 102-й военной базы давно происходили трагические события и даже явные преступления, которые до поры до времени сравнительно удачно скрывались и покрывались военным командованием.

Например, в 1999 году, два пьяных, вооруженных автоматами АК-74 российских военнослужащих устроили массовый расстрел людей на рынке Гюмри. В результате погибли В. Симонян и Д. Сохомонян, еще четырнадцать человек были ранены. Как и в случае с военнослужащим-маньяком Пермяковым, убийц просто переправили в Россию, где они якобы предстали перед военным трибуналом.

7 апреля 2013 года на территории полигона военной базы погибли два ребенка из села Ваграмаберд, при этом командование российской военной базы даже не наказало виновных, проигнорировав местных жителей.

25 февраля 2014 года на территории базы при «невыясненных обстоятельствах», а реально – в результате атмосферы беззакония и «дедовщины», погиб абсолютно здоровый до этого рядовой А. Шерер, который по заявлению командования безутешным родителям «столкнулся с другим военнослужащим, упал, начал задыхаться и умер из-за остановки больного сердца», при этом, несчастный погибший солдат до этого просил родителей выслать денег на «новое обмундирование».

Несмотря на разрекламированные меры по «исправлению ситуации», эта российская база и далее остается опасной зоной для региональных стран в плане военной угрозы и криминальной опасности для местного населения. Словно подверженная мощному негативному влиянию, российская военная база под командованием генерал-майора В. Устинова и дальше генерирует трагические события разной направленности и масштаба, причем нелегко как местным жителям, так и пришлым военным гастрарбайтерам из России. Не помогают даже службы штатного духовного наставника, отца А. Ваца, который имеет в своем распоряжении передвижную церковь.

Судите сами. В марте 2015 года в районе Гюмри было обнаружено тело А. Афяна, служившего в Погрануправлении ФСБ России на территории Армении.

15 июня 2015 года в Гюмри, около памятника «Мать Армения» был найден труп военнослужащего 102-й российской базы И. Новикова с многочисленными ножевыми ранениями. Вначале российское командование даже полагало, что это месть местных жителей за убитую в январе Пермяковым армянскую семью. Однако, вскоре стало ясно, что это дело рук другого российского военнослужащего с той же базы – И. Босхомджиева. Причем этому убийству предшествовала ожесточенная драка с участием как минимум трех других военнослужащих военной базы.

1 февраля 2016 года в дверь квартиры жительница Гюмри Р. Ераносян поздно вечером стал ломиться пьяный российский военнослужащий С. Судников. Была вызвана полиция.

22 апреля 2017 года на Бульварной улице в Гюмри был убит ножом военнослужащий российской 102-й военной базы Д. Ялпаев. В результате расследования был задержан убийца – бывший военнослужащий той же базы, ранее демобилизованый по состоянию психического здоровья.

13 августа 2017 года четыре военнослужащих РФ российской 102-й военной базы отдыхали на озере Севан, в результате один из них, Р. Филиппов погиб «во время купания». Однако результаты последующей судмедэкспертизы причиной гибели назвали «внутреннее кровотечение».

24 октября 2017 года стало известно, что на военном полигоне Алагяз в районе Гюмри погибли двое российских военнослужащих российской 102-й военной базы. По сообщению, распространенному Южным военным округом ВС РФ, якобы «при сдаче оружия после проведения занятий один из военнослужащих контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата», а затем, зачем-то застрелился сам. Выводы налицо.

16 ноября 2017 года по всему Гюмри более двух дней разыскиваются два пропавших российских контрактника 102-й «базы». Военные разыскивали дезертиров с фотографиями в руках в ресторанах, местах досуга, ночных клубах и других злачных местах, где любят проводить время российские военнослужащие. При этом, официальный представитель 102-й военной базы А. Добров просто отказывается комментировать волнующее местных жителей событие.

И совсем свежие «подвиги» российских контрактников. 13 декабря 2017 года военнослужащий контрактник 102 военной базы, некий ефрейтор-боец Петухов устроил настоящее побоище в своей семье и нанес тяжелые травмы своей жене. Причина – неуравновешенный характер и проблемы с деньгами, которые он постоянно проигрывал в азартных играх. Ситуация настолько вышла из под контроля, что в дело вмешалась местная полиция. В результате возбуждено уголовное дело, а местное население старается обходить десятой дорогой взбаламошенных, агрессивных и вечно пьяных россиян-контрактников на улицах города.

Таким образом, только известные общественности факты свидетельствуют про отвратительное морально-психологическое состояние российских вояк в Армении. И неудивительно, потому что по неписанному правилу ведомства Шойгу, многих проштрафившихся военнослужащих ссылают именно на 102-ю военную базу в Армении или еще дальше – на 201-ю военную базу в Таджикистане. Таким образом, образуется критическая масса дезертиров, алкоголиков, наркоманов и психических больных в российской военной форме, которые представляют реальную угрозу местному населению.

Вывод прост – российская военная база в Армении является не гарантом безопасности, а напротив, представляет собой угрозу безопасности. И еще один, но важный факт. Во время саммита ОДКБ в Минске президент Беларуси А. Лукашенко прокомментировал прозвучавшие в эфире российских телеканалов высказывания о Беларуси и Армении как о «гулящей жене», отметив, что возмущен такими антиармянскими и антибелорусскими пассажами россиян. Руководитель Армении С. Саргсян проглотил обиду молча. Потому что действует принцип «куда Армения денется?»

Кстати, про ОДКБ во главе с ее новым удобным и чисто формальным для РФ генеральным секретарем – армянским генералом Ю. Хачатуровым. С недавних пор, кремлевские правители вместе с президентом Белоруссии А. Лукашенко продавливают тему привлечения так называемых «миротворческих сил» ОДКБ к «урегулированию конфликта» на украинском Донбассе. Как будто мало им собственного печального опыта в Армении и деятельности российских преступников-«ихтамнетов» в составе российско-террористических войск в Украине.

А реальный хозяин ОДКБ Россия уже брала обязательства в 1994 году по «гарантированию территориальной целостности» Украины согласно положений Будапештского договора и других международных обязательств. Негативный результат известен всему миру. Доверия нет и впредь не будет. Такие «миротворцы» никому не нужны.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»