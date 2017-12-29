Украина: уроки евроинтеграции

Чем характерны процессы евроинтеграции в Украине в уходящем году, и что еще предстоит сделать для окончательно разрыва с Россией.

«Это не завершение, а мощное продолжение реформ. Я верю, что Украина будет в НАТО, будет в Европейском союзе. И ничто, никто и никогда нас не остановит!», – обещал президент Порошенко в июне по случаю получения безвизового режима от ЕС, об этом и многом другом пишет Анатолий Марциновский на страницах «Европейской Правды».

Президент умеет красиво и пафосно говорить. Но прошло время, и можно уже подвести итог, что же сделала Украины на европейском пути в 2017 году. Чем может похвастаться и гордиться? На чем основывались прогнозы президента и его обещания «мощного продолжения» европейских реформ?

Призрачный актив

Начало действия безвиза и вступление в силу Соглашения об ассоциации – эти два выдающихся события действительно датированы 2017 годом. Именно о них чаще всего вспоминают, подводя евроинтеграционные итоги года. Пожалуй, мы не раз услышим это и в ближайшие дни.

Но в действительности вся часть работы со стороны Украины и для получения безвиза, и для полного старта ассоциации была сделана не в этом году, а гораздо раньше.

В 2017 году мы только наблюдали и ждали, когда со своей частью справятся бюрократическая машина ЕС и несколько государств-членов – усовершенствуют механизм приостановления безвизового режима, проголосуют «наш» законопроект в Европарламенте, проведут президентские выборы во Франции (после которых стало возможным голосование за безвиз в Совете ЕС) и парламентские – в Нидерландах, которые разблокировали окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации.

Да, и безвиз, и ратификация СА – действительно знаковые, важные и позитивные события.

Однако следует понимать, что ни одно из них не свидетельствует о нынешних усилиях украинской власти на европейском пути и не может быть частью отчетов Украины о ее успехах на ниве европейских реформ в этом году.

Урок безвиза

Между тем, с безвизом и ассоциацией связаны не только ключевые достижения Украины в 2017 году, но и главные разочарования. Ведь реальное положение дел с двумя этими символами евроинтеграции похоже скорее на тревожный урок, чем на историю успеха.

Украина получила безвизовый режим в июне – а уже полгода спустя со стороны ЕС начали звучать заявления о нарушении условий безвиза и возможности его приостановления.

И это не просто ряд заявлений – проблема зафиксирована документально.

Украина стала «антигероем» первого отчета Еврокомиссии о возможности приостановления безвиза.

Еще до принятия Евросоюзом решения об отмене визового режима у западных партнеров и украинского гражданского общества были опасения: пропадает мощный рычаг принуждения украинской власти к проевропейским изменениям.

Но вряд ли кто-то ожидал настолько скорых попыток существенно откатить назад ключевые реформы, проведенные именно для получения безвизового режима. Ряд атак на Национальное антикоррупционное бюро, быстрое взятие под контроль и блокирование работы НАПК, сознательное затягивание с созданием Антикоррупционного суда – все это шокирует наших партнеров на Западе.

Заметно и очевидное жульничество в президентском законопроекте об антикоррупционном суде, обнародованном во вторник, который сразу же вызвал сверхжесткую критику профильных экспертов.

В декабре в интервью «Европейской правде» посол Франции Изабель Дюмон заявила: ЕС шокирован не только попытками подорвать независимость антикоррупционных органов, но и равнодушием украинских политиков к неизбежной жесткой реакции Запада.

«Это нас больше всего беспокоит: осознавая все последствия, они решились на такой шаг», – объясняла она.

Общение с другими послами и дипломатами из Евросоюза доказывает, что Дюмон выразила не личное, а общее мнение. Ситуация вокруг «безвизовых» реформ неприемлема для всех.

Однако, похоже, в Киеве этого не слышат. Это подтверждает президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Ассоциация ждет

1 сентября вступило в силу Соглашение об ассоциации, оно наконец-то полноценно заработало. Но Украина не спешит его выполнять.

«Мы преимущественно отстаем от планов, предусмотренных самим соглашением», – визнає віце-прем’єр по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По подсчетам Украинского центра европейской политики, из задач ассоциации на этот год выполнено только 11%. Это означает фактически провал в имплементации судьбоносного для будущего страны документа.

К слову, так же неудовлетворительно выполнена и Годовая национальная программа сотрудничества с НАТО. Проблему публично признают в нашей миссии в Альянсе.

Конечно, есть определенные успехи. Но часто это – вымученные, принятые под давлением западных партнеров евроинтеграционные законы.

Например, в энергетической сфере – законы о Фонде энергоэффективности, коммерческом учете тепла и водоснабжения, об энергетической эффективности зданий, закон о жилищно-коммунальных услугах. Можно надеяться, что в следующем году заработает, хоть и с большим опозданием, Фонд энергоэффективности.

Принят важный закон об оценке влияния на окружающую среду – после того, как он был ветирован президентом еще осенью прошлого года. В то же время в ящик положен другой важный документ, который также является обязательством в рамках СА – закон о стратегической экологической оценке. В общем, Украина существенно отстает от графика выполнения своих обязательств в экологическом разделе соглашения, и нынешние темпы подготовки и принятия законодательства вовсе не наверстывают это отставание.

Имеет место рост торговли с Евросоюзом второй год подряд – но остается вопрос к структуре украинского экспорта, способности Украины продавать больше товаров с высокой добавленной стоимостью. Для этого нужны серьезные реформы, в том числе предусмотренные ассоциацией, и хороший инвестиционный климат. Проблемы с этим общеизвестны.

Однозначно положительное событие нынешнего года – Украина предприняла шаги, необходимые для присоединения к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах (Пан-Евро-Мед). В перспективе это может поспособствовать увеличению торговли с Евросоюзом и другими странами-участницами конвенции. Полноправное участие в ней Украины наступит 1 февраля 2018 года.

То есть, результативная евроинтеграционная работа в 2017 году была – но очень мало.

И это на фоне нарастания антиевропейских процессов и усилий и их влияния на ситуацию в стране.

Причем в этих усилиях нередко объединялись власть и часть оппозиции – то есть почти весь действующий украинский политикум. Как, например, при голосовании за скандальный законопроект «Покупай украинское», который противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, но способен серьезно обогатить отдельных украинских олигархов.

«Этот законопроект ослабляет систему государственных закупок Prozorro. Это будет немало стоить государственному и местным бюджетам и усложнит участие малых и средних предприятий в системе госзакупок», – убеждал посол Евросоюза Хюг Мингарелли. Приятно, что решительно против этого документа выступили также вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, Министерство экономического развития и торговли и экспертное сообщество.

Но тем более показательным стало молчание первых лиц государства.

Новые угрозы

Какие же выводы можно сделать из нынешних процессов в сфере евроинтеграции? И какими, соответственно, будут прогнозы на будущее?

Они преимущественно неутешительны.

Вряд ли исчезнут планы парализовать систему антикоррупционных органов у тех, кто продвигал эту идею до сих пор. Вместе с тем проблема коррупции будет оставаться в первых строках повестки дня наших отношений с ЕС, во многом определяя их характер.

Помимо прямых угроз – вплоть до приостановления безвиза и уменьшения финансовой поддержки от ЕС – это приводит к дальнейшему ухудшению имиджа украинской власти в глазах западных партнеров и потенциальных инвесторов.

Победные заявления чиновников о безвизе и ассоциации здесь не помогут.

«Коррупция и непрозрачные схемы. Германия угрожает президенту Украины», – с таким красноречивым заголовком вышла в начале декабря статья в немецком журнале «Bild».

«Коррупция берет начало на самой верхушке власти», – цитирует издание руководителя комитета по иностранным делам Бундестага Норберта Реттгена, соратника канцлера Германии Ангелы Меркель.

Под вопросом остается желание и способность власти выполнять надлежащим образом Соглашение об ассоциации.

Скорее всего, продолжится устоявшаяся за последние годы практика хаотичного и точечного принятия отдельных евроинтеграционных законов – прежде всего тех, которые не представляют потенциальной угрозы для благосостояния людей у ​​власти и их партнеров по «дружественным» оппозиционным силам. С другой стороны, события 2017 года подтвердили, что одного только принятия хорошего проевропейского закона мало – критически важной и обычно проблемной становится надлежащая его имплементация.

Это иллюстрирует ситуация вокруг антикоррупционных органов.

А уже скоро в отношениях с ЕС появитcя еще одна «горячая точка» – в дополнение ко многим существующим. Речь идет о принятии нового Избирательного кодекса, не менее важного для европейского будущего страны, чем эффективная антикоррупционная система.

«ЕС приветствует начало рассмотрения проекта Избирательного кодекса и ожидает его принятия до конца года», – такое заявление прозвучало еще в начале ноября. Прошло почти два месяца, закончился год – а нового избирательного законодательства так и не нет. Законопроект, странным образом проголосованный парламентом в первом чтении и поддержанный Советом Европы и ЕС, почти гарантированно в дальнейшем будет встречать сопротивление в ВР.

2017-й показал также реальность угрозы использования ассоциации с ЕС как повода для сомнительных схем – «Европейская Правда» подробно писала о попытках ввести общество в заблуждение из-за якобы существующей необходимости срочно перейти на водительское удостоверение нового образца или ввести техосмотр автомобилей. Последняя угроза остается актуальной – даже после предостережений со стороны ЕС в Мининфраструктуры не отказываются от своих намерений.

А значит, нужно быть готовыми противодействовать подобному «мошенничеству на ассоциации», если оно будет иметь место и в дальнейшем.

Не только минусы

Подводя евроинтеграционные итоги года, стоит завершить на двух позитивах.

Первый, хотя и за пределами Украины, но имеет к нам непосредственное отношение.

Речь идет о ситуации в Евросоюзе. В этом году ЕС более или менее успешно прошел ряд испытаний – на выборах в Нидерландах, Франции, Германии, Австрии удалось избежать апокалиптических сценариев. Нормализовался процесс переговоров по выходу из ЕС Великобритании.

Сегодня Евросоюз – намного безопаснее и надежнее, чем был год назад.

Конечно, проблем все равно еще хватает, однако уровень угроз значительно снизился.

Для нас критически важно, чтобы ЕС и в дальнейшем оставался ориентиром и союзником для здоровой части общества, власти и политикума, весомым игроком в украинской политике.

Ну и второй, самый главный позитив – стабильно высокой остается поддержка евроинтеграции со стороны украинцев.

Около 60 процентов граждан поддерживают вступление Украины в Евросоюз – и именно это, а не саботаж со стороны политиков и сопротивление старой системы будет определять европейское будущее страны и дает основания для оптимизма в конце этого сложного и противоречивого года.

Анатолий Марциновский, «Европейская Правда»