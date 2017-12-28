В России пообещали преференции за возвращение капиталов в страну

Но при этом собираются повысить налоговую нагрузку.

Президент России Владимир Путин расставил все по местам в вопросе возвращения беглых капиталов. Как и ожидалось, преференции будут значительными, об этом сообщает Телеграмм-канал «Мысли-Немысли». А кто-то там включил режим «ждуна» после формального списания долгов по налогам? Думали начнется либерализации налогового законодательства и снижение нагрузки? Не дождетесь. Приоритеты расставлены…

Во-первых, сама по себе амнистия капитала, которая действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года, будет продлена. Это значит, что возвращены будут освобождены от уголовной или административной ответственности и уплаты налогов за прошлые периоды.

Во-вторых, для возвращаемых капиталов будет отменен НДФЛ, то есть эти «элитные товарищи» не будут платить 13%, как простые смертные.

Добавим сюда еще анонсированное ранее освобождение специальных евробондов от налогооблагаемого дохода по курсовой разнице, и картина складывается весьма привлекательная.

Вывез миллиарды, нажитые незаконным путем (коррупция, отмывание, обналичка, серые схемы и вот это вот все)? В Лондоне нет жизни, да и санкции подбираются даже к тебе? Не беда! Продавай все, что можешь и хочешь, возвращай в Россию. Никаких налогов, полная легализация капитала. Эх, заживем. А потом еще возвращенцев сделают героями, так как они вернулись на Родину в трудные времена. Такие вот спасители страны поневоле (выбор у них относительно небольшой).

С другой стороны, так Кремль решил вопрос с оттоком капитала. По данным Ъ, основанным на отчете BofA Merrill Lynch (учитывающего данные EPFR), суммарный отток из фондов, ориентированный на российский рынок составил почти $900 млн.

Хотя в полномасштабные новые санкции США все еще верится с трудом, отдельные признаки такой возможности проявляются все сильнее. Так что на органический приток надеяться на приходится. Как видно, даже привлекательные для спекулянтов ОФЗ не сильно помогли в борьбе за сохранение капитала. Теперь ход за беглыми олигархами.

В тоже время глава Минэкономразвития Максим Орешкин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что правительство считает необходимым увеличить налоговую нагрузку на потребителей ради ускорения экономического роста, подчеркивает Телеграмм-канал «Мысли-Немысли».

Не, ну а чо? Россияне богатые, у них вон зарплаты растут, пусть скинутся на поддержку отечественной экономики, а то в главном экономическом ведомстве уже даже не знают, как сдвинуть дело с мертвой точки. Экономика топчется на месте, а источников для роста просто нет.

«Смещение налоговой нагрузки с инвестиционной активности на потребительскую активность – это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту», – заявил Орешкин.

Так что ждем в 2018 году шагов по повышению НДС или введению налога с продаж. И, кстати, повышение налогов не имеет ничего общего с экономическим ростом, тут Орешкин нагло врет, но ему вообще не привыкать.

Экономическое стимулирование достигается за счет снижения нагрузки, а вот ее повышение преследует простую цель – наполнить бюджет. Экономика России очевидно не будет расти темпами 4%+, которые бы помогли наполнить казну деньгами за счет усиления экономической активности. Поэтому выхода иного нет. Раздувать госдолг дальше очень опасно, уже в 2018 г. каждый 20-й рубль идет на выплату долга. Резервные фонды почти исчерпаны, на их восстановление потребуется время. При этом на малый и средний бизнес нагрузка растет постоянно. А если увеличить нагрузку на корпорации, то они могут начать проявлять свое недовольство (кому нужен бунт?), а население проглотит, особенно если дать под правильным «соусом».

Все очень просто: ЦБ вот сообщил, что все у населения хорошо, именно устойчивое восстановление потребительского спроса на фоне увеличения доходов и стабильной ситуации на рынке труда стимулирует экономику страны. То есть регулятор признал, что экономику спасли россияне своими кошельками, так почему бы этим не воспользоваться?

Так что Орешкин просто транслировал то, что в правительстве хотят сделать давно. Случайно ли он был откровенным перед единороссами или специально, не так уж важно. Сигнал подан, так что затягиваем пояса и готовимся к росту цен, а они неизбежно будут расти при увеличении НДС или введении налога с продаж.

И в заключении отметим еще и лицемерие российских властей «over 80 lvl». Все выглядит следующим образом: президент России Владимир Путин заявляет, что ключевая проблема в стране – «большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума», а параллельно Минфин и МЭР разрабатывают пакет мер по увеличению налоговой нагрузки, начиная с увеличения НДС (или введения налога с продаж), заканчивая различными утилизационными сборами и пошлинами.

Особенно весело на этой ярмарке тщеславия смотрятся попытки привлечь выведенный из страны «бизнес-элитой Путина» капитал с помощью различных плюшек: отказ от налога с курсовой разницы, секретный режим, привлекательные ставки бондов, полная амнистия капиталов (на условиях 2016 года). Дело в том, что крупный капитал надо еще уговаривать – потому и прорабатываются разные варианты, а население уговаривать не надо, куда оно денется с подводной лодки?

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»