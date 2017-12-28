США продолжат сотрудничать с Россией в деле достижения мира в Сирии

Госсекретарь Тиллерсон подчеркивает важность совместных с Россией усилий по достижению мира в Сирии и Ближневосточном регионе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, ведение дальнейших дел с Россией будет затруднительным. Об этом Тиллерсон написал в свое статье для «The New York Times».

«Хотя мы категорически против российской агрессии, мы признаем необходимость работать с Россией, там где пересекаются взаимные интересы. Наиболее более важно и очевидно это в Сирии. Теперь, когда президент Владимир Путин взялся за поддерживаемый Организацией Объединенных Наций политический процесс в Женеве для обеспечения нового будущего Сирии, мы ожидаем, что Россия будет следовать взятым на себя обязательствам. Мы уверены, что выполнение этих условий и общественный диалог приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи», – отметил Тиллерсон в своей статье.

Вместе с тем Тиллерсон подчеркнул, что условием продолжения диалога с Россией Тиллерсон считает восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом вопросе США планируют продолжать жестко требовать соблюдения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Гуляй Поле»