За последний год вырос товарооборот между Украиной и Россией

Россия не является торговым партнером Украины, но играет роль ее соседство и наличие товаров необходимых Украине.

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская объяснила, с чем связан рост товарооборота с Россией, за последний год. Об этом она рассказала в интервью изданию «Европейская Правда», обсуждая вопрос взаимоотношений Украины с ЕС.

«РФ к партнерам отнести нельзя, она является страной, с которой мы торгуем» – заявила Наталии Микольская

По мнению замминистра ситуация роста товарооборота объясняется следующим образом: страны-соседи, как правило, всегда являются крупнейшими торговыми партнерами.

«Увеличение нашего товарооборота с РФ говорит о двух вещах: О том, что как на рынке РФ являются товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в РФ», – отметила Микольская.

Она так же подчеркнула, что бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара.

«И это еще раз подтверждает, что связи были разрушены искусственно, и если бы они не были разрушены, то наша торговля с РФ развивалась бы достаточно динамично и у нас не было бы потери как минимум 1 млрд долларов США в год нашего экспорта», – отметила Микольская.

«Гуляй Поле»