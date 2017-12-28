Горсовете под Киевом на заседании прозвучал гимн России

Мэр города Ирпень обратился в СБУ с просьбой расследовать данную провокацию.

28 декабря на сессии Ирпенского городского совета Киевской области прозвучал гимн Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

«Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины был прерван вставкой из гимна России», – написал он.

Сьогодні під час сесії Ірпінської міської ради Гімн України було перервано вставкою з гімну Росії. Опонентами міської вл… Опубліковано Володимир Карплюк 28 грудня 2017 р.

По мнению Карплюка, флешку с гимном подменили оппоненты городской власти, чтобы спровоцировать конфликт в горсовете. Он добавил, что гимн Украины спели без музыкального сопровождения, а инцидент будет просить расследовать СБУ.

«Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», – заявил Карплюк.

Владимир Карплюк, так же отметил, что депутаты Ирпенского городского совета и партия «Новые Лица» предоставляют огромную поддержку и помощь воинам АТО. Так, по его словам, бойцам и семьям погибших Ирпень выделил рекордное количество жилья – 50 квартир и более 200 земельных участков.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать патриотов Ирпеня и Приирпенья. Так же, мы и в дальнейшем будем бороться с сепаратистами. Слава Украине!», – написал мэр.

«Гуляй Поле»