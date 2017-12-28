США потребовали от России прекратить агрессию против Украины

Условием продолжения диалога с Россией Тиллерсон считает восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, ведение дальнейших дел с Россией будет затруднительным. Об этом Тиллерсон написал в свое статье для «The New York Times».

«Относительно Россию у нас нет иллюзий насчет политического режима, с которым мы имеем дело. Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с реванширующеся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны с Грузией и Украиной и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы и другие. Назначение бывшего представителя НАТО Курта Волькера в качестве специального представителя для Украины отражает нашу приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. Без мирного разрешения ситуации в Украине, которая должна начинаться с присоединения России к минским соглашениям, не может продолжения ведения дел с Россией», – написал Тиллерсон в своей программной статье.

Вместе с тем подчеркнул важность совместных с Россией усилий по достижению мира в Сирии и Ближневосточном регионе. В этом вопросе США планируют продолжать сотрудничество с российским руководством.

«Гуляй Поле»