Кремль не считает пленными украинцев в российских тюрьмах

В Кремле ответили на заявление президента Украины Порошенко, о том, что российских граждан будут менять только на украинских граждан находящихся в российских тюрьмах.

В Кремле заявляют, что незаконно удерживаемые в России граждане Украины не являются пленными, поскольку их судили по российским законам. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. Конечно, мы готовы принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан», – сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, заинтересована ли РФ обменять россиян, попавших в плен в Украине, на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах.

«Что касается ряда лиц, которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами – они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», – подчеркнул Песков.

Напомним, что накануне президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему среди тех, кого сегодня передали при обмене представителям ОРДЛО, не оказалось ни одного россиянина, а лишь граждане Украины. Об этом Петр Порошенко рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Страна.UA» в Борисполе после того, как приземлился самолет с освобожденными пленными.

По словам президента, россиян, которые сидят в украинских тюрьмах, специально не выдали сегодня – их будут менять только на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного – и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», – ответил Порошенко корреспонденту «Страна.UA».

«Гуляй Поле» напоминает, что режиссер Олег Сенцов похищенный российским спецслужбами в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Украина и страны Запада рассматривают Сенцова как политического узника и призывают его освободить.

Олег Сенцов отбывает свой срок в Заполярье. Его содержат в исправительной колонию №8 города Лабытнанги.

Лабытнанги это город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга.

Гражданин Украины Станислав Клых был несправедливо осужден в России в 2014 году. Он подвергается принудительному психиатрическому лечению по решению руководства тюрьмы, об этом сообщала правозащитная организация Amnesty International Украина.

Станислава Клых с 3 марта 2017 содержится в колонии города Верхнеуральск Челябинской области России. Он выдержал 12-дневное голодание в июле 2017 в знак протеста против своего заключения, которое стало результатом откровенно несправедливого суда. В результате он стал плохо себя чувствовать и написал к руководству тюрьмы просьбу о предоставлении медицинской помощи из-за низкого давления и упавшего уровня гемоглобина. Вместо того, чтобы направить его в обычное медицинское учреждение, руководство тюрьмы 28-го августа перевело Станислава Клыха в психиатрическую больницу города Магнитогорск, где его против воли удерживали до 8 сентября.

«К Саниславу Клыху в психиатрической больнице могли применять недопустимы и грубые методы, подобные тем, которые использовались в карательной психиатрии в советские времена. Его фактически сломали». – подчеркнула Оксана Покальчук, директор Amnesty International Украина.

«Гуля Поле»