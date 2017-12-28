США: стратегия и тактика дипломатии

Тиллерсон, подчеркивает, что гордится американской дипломатией.

За последний год Соединенные Штаты столкнулись с огромными проблемами в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией и в усилиях по борьбе с международным терроризмом, пишет Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на страницах «The New York Times». Но американцам следует поддерживать прогресс, достигнутый Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию в деле достижения глобального мира и стабильности.

Когда президент Трамп вступил в должность, он назвал Северную Корею главной угрозой безопасности Соединенных Штатов. Он отказался от неудавшейся политики стратегического терпения, которой придерживалась предыдущая американская администрация. Вместо этого мы проводили политику давления через дипломатические и экономические санкции. В этом году Совет Безопасности ООН единогласно принял три самых сильных резолюций по санкциям в истории, из всех ранее принятых. Эти санкции включают запреты на широкий спектр северокорейского экспорта, таких как уголь, железо, морепродукты и текстиль.

Соединенные Штаты попросили союзников и партнеров оказать одностороннее давление на Северную Корею, чтобы заставить режим изменить свое поведение. Многие ответили позитивными шагами, такими как закрытие торговли, разорение дипломатических отношений и вытеснение северокорейских рабочих. Наша мирная кампания по оказанию давления сократила примерно 90 процентов экспортных доходов Северной Кореи, большая часть которых используется для финансирования незаконного развития оружия.

Мы надеемся, что эта международная изоляция будет подталкивать режим к серьезным переговорам о прекращении его ядерных и баллистических ракетных программ. Дверь диалога остается открытой, но мы ясно дали понять, что режим должен вернуться к столу переговоров. До тех пор, пока в Северной Корее не произойдет ядерное разоружение и полный отказ о ядерных технологий, давление будет продолжаться.

Основным компонентом нашей стратегии с Северной Кореей – является убеждение Китая в том, что он будет оказывать решающее экономическое влияние на Пхеньян. Китай применяет определенные запреты на импорт и санкции, но он может и должен делать больше. Мы также будем продолжать следовать американским интересам в других областях наших отношений, включая торговые дисбалансы, кражу интеллектуальной собственности и вносящие дестабилизацию военные угрозы Китая в Южно-Китайском море и в других местах. Рост Китая, как в экономической, так и военной мощи требует, чтобы Вашингтон и Пекин внимательно рассмотрели, как управлять нашими отношениями на следующие 50 лет.

Обязательство обуздать исламский терроризм и экстремизм также мотивировало решение администрации принять новую стратегию по Южной Азии, в которой основное внимание уделяется Афганистану. Эта страна не может стать безопасным убежищем для террористов, как это было в дни до нападений 11 сентября. Пакистан должен внести свой вклад в борьбу с террористическими группами на своей собственной территории. Мы готовы сотрудничать с Пакистаном, чтобы победить террористические организации, ищущие убежища, но Пакистан должен продемонстрировать свое желание сотрудничать с нами.

Относительно Россию у нас нет иллюзий насчет политического режима, с которым мы имеем дело. Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с реванширующеся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны с Грузией и Украиной и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы и другие. Назначение бывшего представителя НАТО Курта Волькера в качестве специального представителя для Украины отражает нашу приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. Без мирного разрешения ситуации в Украине, которая должна начинаться с присоединения России к минским соглашениям, не может продолжения ведения дел с Россией .

Хотя мы категорически против российской агрессии, мы признаем необходимость работать с Россией, там где пересекаются взаимные интересы. Наиболее более важно и очевидно это в Сирии. Теперь, когда президент Владимир Путин взялся за поддерживаемый Организацией Объединенных Наций политический процесс в Женеве для обеспечения нового будущего Сирии, мы ожидаем, что Россия будет следовать взятым на себя обязательствам. Мы уверены, что выполнение этих условий и общественный диалог приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи.

Наконец, иранская ядерная сделка больше не фокусе нашей политики в отношении Ирана. Сейчас мы сталкиваемся со всей совокупностью иранских угроз. Часть этой стратегии влечет за собой восстановление союзов с нашими партнерами на Ближнем Востоке, а в ноябре мы помогли восстановить дипломатические отношения между Ираком и Саудовской Аравией. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками, совместно с Конгрессом, чтобы изучить варианты решения многих угроз ядерной сделки, одновременно находя единомышленников, чтобы наказать Иран за его нарушения обязательств по баллистическим ракетам и его дестабилизирующие действия в регионе.

Я горжусь тем, что завершили в этом году наши команды Государственного департамента и Агентства международного развития, и наш прогресс будет продолжаться и в 2018 году и далее. С этой целью мы провели реорганизацию Государственного департамента, чтобы укрепить способность наших команд выполнять нашу миссию.

Наша реорганизация не включает в себя просто перенос ящиков на организационной схеме. Наши изменения должны учитывать коренные проблемы, которые приводят к неэффективности действий и разочарованиям в результатах. Внося изменения, такие как рационализация наших человеческих ресурсов и систем информационных технологий, улучшение согласования персонала и ресурсов с стратегическими приоритетами Америки и реформирование дублирующих процессов, мы предоставляем нашим людям больше возможностей профессионально развиваться и уделять больше времени решению глобальных проблем, которые они посвятили своим карьеры к решению.

Когда я просыпаюсь в обычное утро, моя первая мысль: «Как я и мои коллеги из Государственного департамента используют дипломатию для предотвращения людей, убитых, раненых или лишенных их прав?» Несмотря на проблемы, я сохраняют оптимизм по поводу силы дипломатии для разрешения конфликтов и продвижения американских интересов. Моя уверенность исходит из того, что наши усилия ежедневно воплощаются в жизнь патриотическими и целеустремленными сотрудниками Государственного департамента, которые приносят жертвы с терпением и настойчивостью и которые, продвигая демократические ценности во всем мире, защищают права наших граждан на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Рекс Тиллерсон, «The New York Times»