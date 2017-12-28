США: стратегия и тактика дипломатии

Тиллерсон, подчеркивает, что гордится американской дипломатией.
За последний год Соединенные Штаты столкнулись с огромными проблемами в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией и в усилиях по борьбе с международным терроризмом, пишет Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на страницах «The New York Times». Но американцам следует поддерживать прогресс, достигнутый Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию в деле достижения глобального мира и стабильности.
Когда президент Трамп вступил в должность, он назвал Северную Корею главной угрозой безопасности Соединенных Штатов. Он отказался от неудавшейся политики стратегического терпения, которой придерживалась предыдущая американская администрация. Вместо этого мы проводили политику давления через дипломатические и экономические санкции. В этом году Совет Безопасности ООН единогласно принял три самых сильных резолюций по санкциям в истории, из всех ранее принятых. Эти санкции включают запреты на широкий спектр северокорейского экспорта, таких как уголь, железо, морепродукты и текстиль.
Соединенные Штаты попросили союзников и партнеров оказать одностороннее давление на Северную Корею, чтобы заставить режим изменить свое поведение. Многие ответили позитивными шагами, такими как закрытие торговли, разорение дипломатических отношений и вытеснение северокорейских рабочих. Наша мирная кампания по оказанию давления сократила примерно 90 процентов экспортных доходов Северной Кореи, большая часть которых используется для финансирования незаконного развития оружия.
Перезагрузка или война: взаимоотношения России и США на фоне последних политических событий
Мы надеемся, что эта международная изоляция будет подталкивать режим к серьезным переговорам о прекращении его ядерных и баллистических ракетных программ. Дверь диалога остается открытой, но мы ясно дали понять, что режим должен вернуться к столу переговоров. До тех пор, пока в Северной Корее не произойдет ядерное разоружение и полный отказ о ядерных технологий, давление будет продолжаться.
Основным компонентом нашей стратегии с Северной Кореей – является убеждение Китая в том, что он будет оказывать решающее экономическое влияние на Пхеньян. Китай применяет определенные запреты на импорт и санкции, но он может и должен делать больше. Мы также будем продолжать следовать американским интересам в других областях наших отношений, включая торговые дисбалансы, кражу интеллектуальной собственности и вносящие дестабилизацию военные угрозы Китая в Южно-Китайском море и в других местах. Рост Китая, как в экономической, так и военной мощи требует, чтобы Вашингтон и Пекин внимательно рассмотрели, как управлять нашими отношениями на следующие 50 лет.
Обязательство обуздать исламский терроризм и экстремизм также мотивировало решение администрации принять новую стратегию по Южной Азии, в которой основное внимание уделяется Афганистану. Эта страна не может стать безопасным убежищем для террористов, как это было в дни до нападений 11 сентября. Пакистан должен внести свой вклад в борьбу с террористическими группами на своей собственной территории. Мы готовы сотрудничать с Пакистаном, чтобы победить террористические организации, ищущие убежища, но Пакистан должен продемонстрировать свое желание сотрудничать с нами.
Относительно Россию у нас нет иллюзий насчет политического режима, с которым мы имеем дело. Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с реванширующеся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны с Грузией и Украиной и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы и другие. Назначение бывшего представителя НАТО Курта Волькера в качестве специального представителя для Украины отражает нашу приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны. Без мирного разрешения ситуации в Украине, которая должна начинаться с присоединения России к минским соглашениям, не может продолжения ведения дел с Россией .
Хотя мы категорически против российской агрессии, мы признаем необходимость работать с Россией, там где пересекаются взаимные интересы. Наиболее более важно и очевидно это в Сирии. Теперь, когда президент Владимир Путин взялся за поддерживаемый Организацией Объединенных Наций политический процесс в Женеве для обеспечения нового будущего Сирии, мы ожидаем, что Россия будет следовать взятым на себя обязательствам. Мы уверены, что выполнение этих условий и общественный диалог приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи.
Наконец, иранская ядерная сделка больше не фокусе нашей политики в отношении Ирана. Сейчас мы сталкиваемся со всей совокупностью иранских угроз. Часть этой стратегии влечет за собой восстановление союзов с нашими партнерами на Ближнем Востоке, а в ноябре мы помогли восстановить дипломатические отношения между Ираком и Саудовской Аравией. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками, совместно с Конгрессом, чтобы изучить варианты решения многих угроз ядерной сделки, одновременно находя единомышленников, чтобы наказать Иран за его нарушения обязательств по баллистическим ракетам и его дестабилизирующие действия в регионе.
Я горжусь тем, что завершили в этом году наши команды Государственного департамента и Агентства международного развития, и наш прогресс будет продолжаться и в 2018 году и далее. С этой целью мы провели реорганизацию Государственного департамента, чтобы укрепить способность наших команд выполнять нашу миссию.
Наша реорганизация не включает в себя просто перенос ящиков на организационной схеме. Наши изменения должны учитывать коренные проблемы, которые приводят к неэффективности действий и разочарованиям в результатах. Внося изменения, такие как рационализация наших человеческих ресурсов и систем информационных технологий, улучшение согласования персонала и ресурсов с стратегическими приоритетами Америки и реформирование дублирующих процессов, мы предоставляем нашим людям больше возможностей профессионально развиваться и уделять больше времени решению глобальных проблем, которые они посвятили своим карьеры к решению.
Когда я просыпаюсь в обычное утро, моя первая мысль: «Как я и мои коллеги из Государственного департамента используют дипломатию для предотвращения людей, убитых, раненых или лишенных их прав?» Несмотря на проблемы, я сохраняют оптимизм по поводу силы дипломатии для разрешения конфликтов и продвижения американских интересов. Моя уверенность исходит из того, что наши усилия ежедневно воплощаются в жизнь патриотическими и целеустремленными сотрудниками Государственного департамента, которые приносят жертвы с терпением и настойчивостью и которые, продвигая демократические ценности во всем мире, защищают права наших граждан на жизнь, свободу и стремление к счастью.
Рекс Тиллерсон, «The New York Times»