Навальный призывает россиян к электоральной забастовке

Российский оппозиционер призывает не просто к бойкоту, а к электоральной забастовке, как единственной протестной мере в сложившейся ситуации.

Об этом сообщает сам политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на своем канале в YouTube.

«Зачем нужна забастовка? 28 января выходим на улицы», – призывает Нальный российских избирателей.

В ролике политик достаточно подробно объясняет сложившуюся в России ситуацию, приводя множество примеров из российской реальности. Далее по пунктам расписываются действия забастовщиков и основные требования к властям.

«Для всех остальных случаев — забастовка избирателей.

1. Мы отказываемся называть переназначение Путина «выборами».

2. Мы не идём на участки.

3. Мы убеждаем всех вокруг не ходить на участки. Агитируем всеми силами.

4. Мы организуем наблюдение, чтобы не дать им сфабриковать явку.

28 января мы проводим общероссийскую акцию в поддержку забастовки избирателей.

Мы не хотим ждать ещё шесть лет. Мы хотим конкурентных выборов прямо сейчас.

Предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января мы подаём прямо сейчас. За месяц. Чтобы ни один чинуша нам не сказал потом «ой, площадь занята конкурсом танца живота».

«Найдите группу акции 28 января в своем городе и вступите в нее прямо сейчас. Участвуйте в забастовке избирателей», – призывает Нальный российских избирателей

Накануне, 27 декабря основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил, что его сторонники в нескольких городах подадут уведомления о проведении митингов протеста 28 января. Он пояснил, что хочет добиться от властей согласования акций.

«Если вы снова начнете нам незаконно отказывать, мы выйдем на эти митинги все равно», – сказал Навальный и призвал своих сторонников к «мирному, но твердому» настрою.

Акции протеста политик объявил в рамках объявленной политиком «забастовки избирателей». Навальный призывает сторонников «давить на власть» угрозой массовой неявки на выборы и непризнания их результатов.

В ночь на 28 декабря видео перестало открываться, а при попытки загрузить его выводилось сообщение «Это видео недоступно», сообщает «Настоящее Время». Ролик перестал открываться не только на территории России. Навальный написал, что видео заблокировано, сам сервис ситуацию не комментировал.

Да, последнее видео с призывом на акцию 28.01 всё-таки заблокировано. Разбираемся почему. А вы пока найдите группу забастовки своего города в этом списке и вступите в неё. Это самое правильное https://t.co/eTFfleNxkJ — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2017

На своем сайте Навальный написал, что видео заблокировали по «экзотической причине – неправомерные хэштеги».

«Хэштеги были #забастовка #Навальный2018 #28января и такое прочее. Как их можно объявить «неправомерными»? Письма написали, ждем ответов», – подчеркнул свое недоумение Навальный.

Позже сотрудница ФБК подтвердила, что для восстановления доступа она удалила некоторых хештеги, в том числе «Путин» и «Памфилова». В качестве тегов использовались фамилии президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Панфиловой.

Аня @ann_bo_ должна знать — Георгий Албуров (@alburov) December 28, 2017

В понедельник, 25 декабря ЦИК отказал Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты, сославшись на судимость политика.

После этого основатель ФБК рассказал, что он не распускает штабы, но переориентирует их на наблюдение за явкой. Навальный заявил, что он и его сторонники будут агитировать за неявку на выборы и не признают их результаты, и назвал это «забастовкой избирателей».

«Гуляй Поле» напоминает, что недавно Алексей Навальный опубликовал свою программу, где призвал к нормализации отношений с Украиной. Но возврат Крыма Украине Навальный в своей программе не рассматривает.

«Гуляй Поле»